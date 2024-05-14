Почти каждый в мире арбитр во время работы на матче сталкивался с агрессией в свою сторону со стороны футболистов. УЕФА хочет прекратить такое поведение и нашел способ, как это реализовать,

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Цель – избежать длительных споров

Союз европейских футбольных ассоциаций собирается испытать во время Евро-2024 нововведение. Оно будет распространяться на использование системы VAR, когда эмоции особенно зашкаливают.

На турнире арбитры матчей после вмешательства видеоассистента будут объяснять свои решения только капитанам команд. Другие участники поединка не будут иметь права приближаться к судье во время этого процесса.

Следить за выполнением правила обяжут капитанов сборных. Они должны будут убедиться, что их партнеры по команде не приближаются к судье и только после этого будет происходить прямой разговор между капитаном и рефери.

Важно. За нарушение этого запрета игроки будут получать желтые карточки. Если же капитаном любой из команд будет вратарь, то эта сборная будет назначать одного из полевых игроков для общения с арбитром.

Напомним, что участие в Евро-2024 примет также и сборная Украины. "Сине-желтые" попали в группу E.

Первый поединок команда Сергея Реброва проведет 17 июня против Румынии. Также в этом квартете сыграют Словакия и Бельгия.