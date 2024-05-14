Майже кожен у світі арбітр під час роботи на матчі стикався з агресією у свій бік збоку футболістів. УЄФА хоче припинити таку поведінку та знайшов спосіб, як це реалізувати,

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Мета – уникнути тривалих суперечок

Союз європейських футбольних асоціацій збирається випробувати під час Євро-2024 нововведення. Воно розповсюджуватиметься на використання системи VAR, коли емоції особливо зашкалюють.

На турнірі арбітри матчів після втручання відеоасистента пояснюватимуть свої рішення тільки капітанам команд. Інші учасники поєдинку не матимуть права наближатися до судді під час цього процесу.

Слідкувати за виконанням правила зобов'яжуть капітанів збірних. Вони повинні будуть переконатися, що їхні партнери по команді не наближаються до судді й тільки після цього відбуватиметься пряма розмова між капітаном і рефері.

Важливо. За порушення цієї заборони гравці отримуватимуть жовті картки. Якщо ж капітаном будь-якої з команд буде воротар, то ця збірна призначатиме одного з польових гравців для спілкування з арбітром.

Нагадаємо, що участь у Євро-2024 візьме також і збірна України. "Синьо-жовті" потрапили у групу E.

Перший поєдинок команда Сергія Реброва проведе 17 червня проти Румунії. Також у цьому квартеті зіграють Словаччина та Бельгія.