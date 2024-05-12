Голкипер Реала и форвард Байера: кто попал в заявку сборной Украины на Евро-2024 U-17
Источник:УАФ
Юношеская сборная Украины U-17 20 мая начнет свое выступление на чемпионате Европы. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом команды.
12 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начали подготовку к Евро-2024. Турнир с участием 16 сборных будет проходить на Кипре.
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Выбор тренерского штаба сборной Украины
Главный тренер "сине-желтых" Юрий Мороз обнародовал список игроков, которые попали в заявку на Евро-2024. Интересно, что в перечень из 24-х юных футболистов попали сразу 12 легионеров. Среди них голкипер юношеской команды мадридского Реала Илья Волошин, форвард Байера Артем Степанов и другие игроки из ведущих клубов Европы.
Состав юношеской сборной Украины U-17
- Вратари: Назар Макаренко (Днепр-1 Днепр), Александр Петренко (Байер, Германия), Илья Волошин (Реал, Испания).
- Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – Динамо Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – Шахтер Донецк), Максим Баршак (Рух Львов), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков), Дмитрий Стрельчук (Бавария, Германия), Дмитрий Варивода (Адмира, Австрия).
- Полузащитники:, Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – Динамо Киев), Назар Бондарь (Рух Львов), Евгений Гармаш (Шахтер Донецк), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Попов (Эмполи, Италия) 0 Александр Драган (Аталанта, Италия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия).
- Нападающие: Иван Денисов (Рух Львов), Артем Степанов (Байер, Германия), Дмитрий Богданов (Динамо Д, Германия), Никита Кривцов (Кельн, Германия).
Заявка сборной Украины U-17 / фото УАФ
Когда и с кем будет играть Украина на ЧЕ-2024
- Чемпионат Европы-2024 среди юношей в возрасте до 17 лет будет проходить на Кипре с 20 мая по 5 июня. Поединки состоятся на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
- Сборная Украины будет играть в группе А, где ее соперниками будут сверстники из Кипра, Сербии и Чехии.
- 20 мая подопечные Юрия Мороза сыграют против Сербии (начало в 18:00), 23 мая с Чехией (18:00), а 26 мая с хозяевами турнира киприотами (20:30).
- В четвертьфинал выходят по две команды из группы. Победитель Евро-2024 определится 5 июня.