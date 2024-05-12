12 травня юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2007 року народження) розпочали підготовку до Євро-2024. Турнір за участю 16 збірних проходитиме на Кіпрі.
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Вибір тренерського штабу збірної України
Головний тренер "синьо-жовтих" Юрій Мороз оприлюднив список гравців, які потрапили в заявку на Євро-2024. Цікаво, що до переліку з 24-х юних футболістів потрапили одразу 12 легіонерів. Серед них голкіпер юнацької команди мадридського Реалу Ілля Волошин, форвард Баєра Артем Степанов та інші гравці з провідних клубів Європи.
Склад юнацької збірної України U-17
- Воротарі: Назар Макаренко (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).
- Захисники: Олексій Рибак, Дем’ян Третяк (обидва – Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Баршак (Рух Львів), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія).
- Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва – Динамо Київ), Назар Бондар (Рух Львів), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія).
- Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина).
Заявка збірної України U-17 / фото УАФ
Коли та з ким гратиме Україна на ЧЄ-2024
- Чемпіонат Європи-2024 серед юнаків віком до 17 років проходитиме на Кіпрі з 20 травня до 5 червня. Поєдинки відбудуться на шести стадіонах Ахни, Ларнаки, Паралімні та Лімасола.
- Збірна України гратиме в групі А, де її суперниками будуть однолітки з Кіпру, Сербії та Чехії.
- 20 травня підопічні Юрія Мороза зіграють проти Сербії (початок о 18:00), 23 травня з Чехією (18:00), а 26 травня з господарями турніру кіпріотами (20:30).
- У чвертьфінал виходять по дві команди з групи. Переможець Євро-2024 визначиться 5 червня.