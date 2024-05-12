12 мая юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) начали подготовку к Евро-2024. Турнир с участием 16 сборных будет проходить на Кипре.

Читайте также "Не вижу смысла спешить": тренер сборной Украины прокомментировал формирование заявки на Евро-2024

Выбор тренерского штаба сборной Украины

Главный тренер "сине-желтых" Юрий Мороз обнародовал список игроков, которые попали в заявку на Евро-2024. Интересно, что в перечень из 24-х юных футболистов попали сразу 12 легионеров. Среди них голкипер юношеской команды мадридского Реала Илья Волошин, форвард Байера Артем Степанов и другие игроки из ведущих клубов Европы.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Назар Макаренко (Днепр-1 Днепр), Александр Петренко (Байер, Германия), Илья Волошин (Реал, Испания).

Назар Макаренко (Днепр-1 Днепр), Александр Петренко (Байер, Германия), Илья Волошин (Реал, Испания). Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – Динамо Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – Шахтер Донецк), Максим Баршак (Рух Львов), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков), Дмитрий Стрельчук (Бавария, Германия), Дмитрий Варивода (Адмира, Австрия).

Алексей Рыбак, Демьян Третьяк (оба – Динамо Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – Шахтер Донецк), Максим Баршак (Рух Львов), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков), Дмитрий Стрельчук (Бавария, Германия), Дмитрий Варивода (Адмира, Австрия). Полузащитники: , Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – Динамо Киев), Назар Бондарь (Рух Львов), Евгений Гармаш (Шахтер Донецк), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Попов (Эмполи, Италия) 0 Александр Драган (Аталанта, Италия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия).

, Павел Люсин, Богдан Редушко (оба – Динамо Киев), Назар Бондарь (Рух Львов), Евгений Гармаш (Шахтер Донецк), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Попов (Эмполи, Италия) 0 Александр Драган (Аталанта, Италия), Андре Вакулюк (Бенфика, Португалия). Нападающие: Иван Денисов (Рух Львов), Артем Степанов (Байер, Германия), Дмитрий Богданов (Динамо Д, Германия), Никита Кривцов (Кельн, Германия).

Заявка сборной Украины U-17 / фото УАФ

Когда и с кем будет играть Украина на ЧЕ-2024