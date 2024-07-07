После завершения матчей 1/4 финала искусственный интеллект оценил шансы претендентов на победу в турнире. Впервые изменился фаворит на завоевание титула.

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Кто является фаворитом Евро-2024

Со стартового тура суперкомпьютер высчитывал сборной Англии самый высокий процент. Однако команда Саутгейта ни разу не поразила своим выступлением и теперь опустилась на третью строчку, ее шансы на чемпионство оцениваются в 22.85%.

Фаворитом же отныне считается "Фурия Роха". Искусственный интеллект оценил шансы испанцев в 30.38%.

Далее следуют французы, которым вычислили 29.90% на победу. Аутсайдером является сборная Нидерландов, которая имеет меньше всего шансов, по подсчету суперкомпьютера, от других полуфиналистов – лишь 16.86%.



ИИ оценил шансы сборных на победу в Евро-2024 / Скриншот с Opta Analyst

Напомним, что первый полуфинал Евро-2024 Испания – Франция состоится 9 июля, а Нидерланды с Англией сыграют 10 июля. Оба матча начнутся в 22:00.