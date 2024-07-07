Після завершення матчів 1/4 фіналу штучний інтелект оцінив шанси претендентів на перемогу в турнірі. Вперше змінився фаворит на здобуття титулу.

Читайте також Чотири претенденти на "золото": визначилися усі півфіналісти Євро-2024

Хто є фаворитом Євро-2024

Зі стартового туру суперкомп'ютер вираховував збірній Англії найвищий відсоток. Проте команда Саутгейта жодного разу не вразила своїм виступом і тепер опустилася на третю сходинку, її шанси на чемпіонство оцінюються у 22.85%.

Фаворитом же віднині вважається "Фурія Роха". Штучний інтелект оцінив шанси іспанців у 30.38%.

Далі йдуть французи, яким вирахували 29.90% на перемогу. Аутсайдером є збірна Нідерландів, яка має найменше шансів, за підрахунком суперкомп'ютера, від інших півфіналістів – лише 16.86%.



ШІ оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2024 / Скриншот з Opta Analyst

Нагадаємо, що перший півфінал Євро-2024 Іспанія – Франція відбудеться 9 липня, а Нідерланди з Англією зіграють 10 липня. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.