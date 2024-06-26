У вирішальному поєдинку Україна зіграла внічию з третьою збірною в рейтингу ФІФА (0:0). Та все ж наша команда посіла останнє місце у квартеті Е та залишила турнір.

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Унікальне досягнення зі знаком мінус

У підсумку усі чотири збірні групи Е набрали по чотири бали. Лідером квартету завершила груповий етап збірна Румунії, на другому місці – Бельгія, а на третьому – Словаччина. На жаль, через найгіршу різницю забитих та пропущених м'ячів Україна зайняла четверту сходинку.

За даними OptaJose, збірна України стала першою командою в історії чемпіонату Європи, яка з чотирма очками не зуміла вийти в плей-оф. Ба більше, на Євро-2024 є збірна Данії, яка з трьома балами кваліфікувалася до 1/8 фіналу Євро-2024.

Нагадаємо, що в першому турі українці несподівано поступилися Румунії з рахунком 0:3. У наступній зустрічі команда Реброва здобула вольову перемогу над Словаччиною – 2:1. А у завершальному турі "синьо-жовті" не зуміли вирвати перемогу над Бельгією (0:0).