Более половины поражений и ужас в защите: сборная Германии проваливает подготовку к Евро-2024
Бундестим уже успел сменить тренера после провального ЧМ-2022 и неудачной игры в спаррингах. Впрочем, результаты пока не внушают оптимизм местным фанатам.
На Евро-2024 уже определилась 21 сборная-участница из возможных 24-х. Первой же командой, гарантировавшей себе участие в соревновании, была сборная Германии, пишет 24 канал.
По теме Полный состав корзин на Евро-2024: когда жеребьевка и где будет Украина при условии прохода
Флик продолжил разочаровывать
Бундестим не проходил квалификацию, ведь Германия стала хозяйкой турнира. Поэтому после провального ЧМ-2022 (команда не вышла из группы) немцы проводили только товарищеские матчи.
Похоже, отсутствие турнирной мотивации, а также проблемы со сменой поколений вредят одному из грандов мирового футбола. Местная федерация сохранила доверие к Хансу-Дитеру Флику после провального Мундиаля.
Впрочем, ненадолго. Уже в сентябре этого года тренер был уволен после неудачных результатов. Под его руководством проиграла 4 матча из шести. Победа была одержана только над перуанцами, а с Украиной Германия чудом вырвала ничью (3:3).
- 25 марта. Германия – Перу 2:0
- 28 марта. Германия – Бельгия 2:3
- 12 июня. Германия – Украина 3:3
- 16 июня. Польша – Германия 1:0
- 20 июня. Германия – Колумбия 0:2
- 9 сентября. Германия – Япония 1:4
Читайте также Тренер Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024: в чем причина
Нагельсманн пока не панацея
В сентябре Бундестим на один матч возглавил Руди Феллер, работающий спортдиректором национальной команды. Получилось достаточно удачно, немцы переиграли вицечемпионов мира французов (2:1).
- 12 сентября. Германия – Франция 2:1
Впрочем, Феллер вернулся к своей должности, а готовить команду к Евро-2024 доверили экскоучителю Лейпцига и Баварии Юлиану Нагельсманну. Несмотря на победный старт, дела 36-летнего специалиста идут неудачно:
- 14 октября. США – Германия 1:3
- 18 октября. Мексика – Германия 2:2
- 18 ноября. Германия – Турция 2:3
- 21 ноября. Австрия – Германия 2:0
Неприятная статистика
Таким образом, во время подготовки к Евро немцы проиграли более половины своих матчей – шесть из 11-ти! Еще трижды команда побеждала и дважды играла вничью. При этом в нападении команда показывает неплохие результаты – 17 голов в 11 матчах.
Стоит знать Без явного соискателя и с небольшими шансами Украины: кто фаворит на победу на Евро-2024
Почти половину этих мячей (7) забил новичок дортмундской Боруссии Никлас Фуллькруг. А вот защита показывает себя с ужасной стороны – 22 пропущенных гола, то есть два в среднем за матч.
Лишь раз Бундестим завершил матч без пропущенных голов, а такие нетоповые сборные как Турция, Украина и Япония забивали будущим хозяевам Евро 3+ гола. Отметим, что немцев до сих пор считают одним из фаворитов турнира – 7,00 на их победу. Больше шансов только у Франции и Англии.