Тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шилгава после последнего отборочного матча на Евро-2024 объявил о своей отставке. После домашней победы над Молдовой (3:0) Чехия сумела занять второе место в квалификационной группе, но Шилгава уже перед этим решил покинуть пост.

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Работал с командой пять лет

Шилгава объяснил свое решение тем, что ощущал внешнее давление, повлиявшее на его решение не продлевать контракт еще до того, как команда квалифицировалась на Евро-2024. Тренер признал, что колоссальное давление иногда было непредсказуемым, и это также повлияло на его решение.

Мы счастливы, но еще до матча решили не продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Чешской футбольной ассоциации Петру Фоушку. Давление было колоссальное. Иногда я даже его не понимал. Это также способствовало решению,

– сказал он.

Что известно о тренере