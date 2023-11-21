Тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шилгава после последнего отборочного матча на Евро-2024 объявил о своей отставке. После домашней победы над Молдовой (3:0) Чехия сумела занять второе место в квалификационной группе, но Шилгава уже перед этим решил покинуть пост.
Смотрите также Украинские болельщики напомнили о пленных "азовцах" во время матча с Италией
Работал с командой пять лет
Шилгава объяснил свое решение тем, что ощущал внешнее давление, повлиявшее на его решение не продлевать контракт еще до того, как команда квалифицировалась на Евро-2024. Тренер признал, что колоссальное давление иногда было непредсказуемым, и это также повлияло на его решение.
Мы счастливы, но еще до матча решили не продолжать сотрудничество. Я сообщил об этом президенту Чешской футбольной ассоциации Петру Фоушку. Давление было колоссальное. Иногда я даже его не понимал. Это также способствовало решению,
– сказал он.
Что известно о тренере
- Шилгавый принял эту работу осенью 2018. Под его руководством сборная Чехии провела 58 матчей, смогла выйти на Евро-2020 (дошла до четвертьфинала), побывать в Дивизионе А Лиги наций, правда, квалификацию на чемпионат мира проиграла.
- Его контракт с национальной федерацией был заключен до конца ноября этого года.