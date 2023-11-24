На Евро-2024 уже определилась 21 сборная-участница из возможных 24-х. Первой же командой, гарантировавшей себе участие в соревновании, была сборная Германии, пишет 24 канал.

По теме Полный состав корзин на Евро-2024: когда жеребьевка и где будет Украина при условии прохода

Флик продолжил разочаровывать

Бундестим не проходил квалификацию, ведь Германия стала хозяйкой турнира. Поэтому после провального ЧМ-2022 (команда не вышла из группы) немцы проводили только товарищеские матчи.

Похоже, отсутствие турнирной мотивации, а также проблемы со сменой поколений вредят одному из грандов мирового футбола. Местная федерация сохранила доверие к Хансу-Дитеру Флику после провального Мундиаля.

Впрочем, ненадолго. Уже в сентябре этого года тренер был уволен после неудачных результатов. Под его руководством проиграла 4 матча из шести. Победа была одержана только над перуанцами, а с Украиной Германия чудом вырвала ничью (3:3).

25 марта. Германия – Перу 2:0

Германия – Перу 28 марта. Германия – Бельгия 2:3

Германия – Бельгия 12 июня. Германия – Украина 3:3

Германия – Украина 16 июня. Польша – Германия 1:0

Польша – Германия 20 июня. Германия – Колумбия 0:2

Германия – Колумбия 9 сентября. Германия – Япония 1:4

Читайте также Тренер Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024: в чем причина

Нагельсманн пока не панацея

В сентябре Бундестим на один матч возглавил Руди Феллер, работающий спортдиректором национальной команды. Получилось достаточно удачно, немцы переиграли вицечемпионов мира французов (2:1).

12 сентября. Германия – Франция 2:1

Впрочем, Феллер вернулся к своей должности, а готовить команду к Евро-2024 доверили экскоучителю Лейпцига и Баварии Юлиану Нагельсманну. Несмотря на победный старт, дела 36-летнего специалиста идут неудачно:

14 октября. США – Германия 1:3

США – Германия 18 октября. Мексика – Германия 2:2

Мексика – Германия 18 ноября. Германия – Турция 2:3

Германия – Турция 21 ноября. Австрия – Германия 2:0

Неприятная статистика

Таким образом, во время подготовки к Евро немцы проиграли более половины своих матчей – шесть из 11-ти! Еще трижды команда побеждала и дважды играла вничью. При этом в нападении команда показывает неплохие результаты – 17 голов в 11 матчах.

Стоит знать Без явного соискателя и с небольшими шансами Украины: кто фаворит на победу на Евро-2024

Почти половину этих мячей (7) забил новичок дортмундской Боруссии Никлас Фуллькруг. А вот защита показывает себя с ужасной стороны – 22 пропущенных гола, то есть два в среднем за матч.

Лишь раз Бундестим завершил матч без пропущенных голов, а такие нетоповые сборные как Турция, Украина и Япония забивали будущим хозяевам Евро 3+ гола. Отметим, что немцев до сих пор считают одним из фаворитов турнира – 7,00 на их победу. Больше шансов только у Франции и Англии.