Не Украиной единой: расписание лучших товарищеских матчей накануне Евро-2024

3 июня 2024, 12:39
Читати новину українською

Национальные команды начали подготовку к самому главному футбольному турниру лета - чемпионату Европы-2024. Зрители же смогут в прямой трансляциях наблюдать за битвами топ-сборных континента.

Менее чем через две недели, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. На турнир, который пройдет в Германии, съедутся 24 лучшие сборные континента.

Следите с нами Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Украина

Календарь спаррингов в июне

Тем временем, накануне Евро команды проводят двухнедельные сборы ради лучшей подготовки к турниру. Неотъемлемой частью этих сборов являются товарищеские матчи

Они лишены турнирной мотивации, поэтому тренеры могут отработать определенные эксперименты. Зрители же получают интересный футбольный контент во время паузы между соревнованиями.

К примеру, сборная Украины проведет аж три спарринга накануне Евро-2024. Соперниками команды Сергея Реброва будут Германия, Польша и Молдова. Вашему вниманию – расписание самых интересных товарищеских матчей на ближайшие две недели.

3 июня (понедельник)

  • 20:00 Хорватия – Северная Македония
  • 21:45 Германия – Украина
  • 21:45 Англия – Босния и Герцеговина

4 июня (вторник)

  • 19:00 Словения – Армения
  • 21:30 Румыния – Болгария
  • 21:45 Австрия – Сербия
  • 21:45 Ирландия – Венгрия
  • 21:45 Португалия – Финляндия
  • 21:45 Италия – Турция

5 июня (среда)

  • 20:00 Дания – Швеция
  • 21:30 Бельгия – Черногория
  • 22:00 Франция – Люксембург
  • 22:30 Испания – Андорра

Читайте также Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей

6 июня (четверг)

  • 21:45 Нидерланды – Канада

7 июня (пятница)

  • 21:45 Польша – Украина
  • 21:45 Англия – Исландия
  • 21:45 Германия – Греция
  • 21:45 Шотландия – Финляндия

8 июня (суббота)

  • 19:00 Венгрия – Израиль
  • 19:00 Швеция – Сербия
  • 19:00 Швейцария – Австрия
  • 19:45 Португалия – Хорватия
  • 20:30 Дания – Норвегия
  • 21:00 Бельгия – Люксембург
  • 22:30 Испания – Северная Ирландия

9 июня (воскресенье)

  • 21:45 Италия – Босния и Герцеговина
  • 21:45 Словакия – Уэльс
  • 22:15 Франция – Канада

10 июня (понедельник)

  • 19:00 Чехия – Северная Македония
  • 21:45 Нидерланды – Исландия
  • 22:15 Польша – Турция

11 июня (вторник)

  • 19:00 Молдова – Украина
  • 21:45 Португалия – Ирландия

По теме Футбольные голоса Украины: кто будет комментировать матчи Евро-2024

Где смотреть

Все выше указанные спарринги проходят под эгидой УЕФА, который и занимается показом матчей. В Украине официальным транслятором этих игр является ОТТ-платформа Megogo.

Именно там зрители смогут увидеть онлайн матчи команд-участниц Евро-2024. Что же касается игр с участием Украины, то нашу сборную в прямом эфире можно увидеть также на региональных каналах Общественного.

Напомним, что Евро-2024 в Украине также будут транслировать Megogo (для интернет-пользователей) и Общественное (для телезрителей). Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля на стадионах Германии.

Автор: Анатолій Дерека