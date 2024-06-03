Не Украиной единой: расписание лучших товарищеских матчей накануне Евро-2024

Национальные команды начали подготовку к самому главному футбольному турниру лета - чемпионату Европы-2024. Зрители же смогут в прямой трансляциях наблюдать за битвами топ-сборных континента.

Менее чем через две недели, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. На турнир, который пройдет в Германии, съедутся 24 лучшие сборные континента.

Следите с нами Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Украина

Календарь спаррингов в июне

Тем временем, накануне Евро команды проводят двухнедельные сборы ради лучшей подготовки к турниру. Неотъемлемой частью этих сборов являются товарищеские матчи

Они лишены турнирной мотивации, поэтому тренеры могут отработать определенные эксперименты. Зрители же получают интересный футбольный контент во время паузы между соревнованиями.

К примеру, сборная Украины проведет аж три спарринга накануне Евро-2024. Соперниками команды Сергея Реброва будут Германия, Польша и Молдова. Вашему вниманию – расписание самых интересных товарищеских матчей на ближайшие две недели.

3 июня (понедельник)

20:00 Хорватия – Северная Македония

Хорватия – Северная Македония 21:45 Германия – Украина

Германия – Украина 21:45 Англия – Босния и Герцеговина

4 июня (вторник)

19:00 Словения – Армения

Словения – Армения 21:30 Румыния – Болгария

Румыния – Болгария 21:45 Австрия – Сербия

Австрия – Сербия 21:45 Ирландия – Венгрия

Ирландия – Венгрия 21:45 Португалия – Финляндия

Португалия – Финляндия 21:45 Италия – Турция

5 июня (среда)

20:00 Дания – Швеция

Дания – Швеция 21:30 Бельгия – Черногория

Бельгия – Черногория 22:00 Франция – Люксембург

Франция – Люксембург 22:30 Испания – Андорра

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6 июня (четверг)

21:45 Нидерланды – Канада

7 июня (пятница)

21:45 Польша – Украина

Польша – Украина 21:45 Англия – Исландия

Англия – Исландия 21:45 Германия – Греция

Германия – Греция 21:45 Шотландия – Финляндия

8 июня (суббота)

19:00 Венгрия – Израиль

Венгрия – Израиль 19:00 Швеция – Сербия

Швеция – Сербия 19:00 Швейцария – Австрия

Швейцария – Австрия 19:45 Португалия – Хорватия

Португалия – Хорватия 20:30 Дания – Норвегия

Дания – Норвегия 21:00 Бельгия – Люксембург

Бельгия – Люксембург 22:30 Испания – Северная Ирландия

9 июня (воскресенье)

21:45 Италия – Босния и Герцеговина

Италия – Босния и Герцеговина 21:45 Словакия – Уэльс

Словакия – Уэльс 22:15 Франция – Канада

10 июня (понедельник)

19:00 Чехия – Северная Македония

Чехия – Северная Македония 21:45 Нидерланды – Исландия

Нидерланды – Исландия 22:15 Польша – Турция

11 июня (вторник)

19:00 Молдова – Украина

Молдова – Украина 21:45 Португалия – Ирландия

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Где смотреть

Все выше указанные спарринги проходят под эгидой УЕФА, который и занимается показом матчей. В Украине официальным транслятором этих игр является ОТТ-платформа Megogo.

Именно там зрители смогут увидеть онлайн матчи команд-участниц Евро-2024. Что же касается игр с участием Украины, то нашу сборную в прямом эфире можно увидеть также на региональных каналах Общественного.

Напомним, что Евро-2024 в Украине также будут транслировать Megogo (для интернет-пользователей) и Общественное (для телезрителей). Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля на стадионах Германии.