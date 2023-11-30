На минувшей неделе завершились международные матчи. В квалификации Евро-2024 финишировал групповой этап, а в Южной Америке прошли очередные отборочные игры на ЧМ-2026.

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Без изменения позиции

В конце ноября ФИФА обновила свой рейтинг сборных. Украина сохранила в нем 22 место, на котором очутилась после прошедшего обновления.

В этом месяце "сине-желтые" провели один зачетный матч – ничья против Италии (0:0). Это позволило пополнить нашу работу на 4,02 балла и приблизиться к 21 месту Ирана.

Рейтинг ФИФА за ноябрь 2023 года ("соседи" Украины):

  1. Сенегал – 1594,31
  2. Иран – 1565,08
  3. Украина – 1553,35
  4. Южная Корея – 1550,65
  5. Австрия – 1546,10
  6. Австралия – 1539,22

Наш ближайший соперник по квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина потеряла шесть позиций и сейчас идет 69-й. Лидерами остаются финалисты ЧМ-2022 Аргентина и Франция, а вот Бразилию из топ-тройки потеснила Англия.

Топ-10 рейтинга ФИФА за ноябрь 2023 года:

  1. Аргентина – 1855,20
  2. Франция – 1845,44
  3. Англия – 1800,05
  4. Бельгия – 1798,46
  5. Бразилия – 1784,09
  6. Нидерланды – 1745,48
  7. Португалия – 1745,06
  8. Испания – 1732,64
  9. Италия – 1718,82
  10. Хорватия – 1717,57

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Шансы на первую корзину

Следует отметить, что рейтинг ФИФА будет формировать корзины при жеребьевке отбора ЧМ-2026. Оно должно пройти ориентировочно в декабре 2024 года. Команды из зоны УЕФА распределятся на 12 групп по 4-5 сборных.

То есть 12 лучших европейских сборных рейтинга ФИФА окажутся в первой корзине. В настоящее время Украина как раз двенадцатая, ближайшими преследователями из зоны УЕФА являются Австрия, Швеция и Венгрия.

Топ-15 команд зоны УЕФА:

  1. Франция – 1845,44
  2. Англия – 1800,05
  3. Бельгия – 1798,46
  4. Нидерланды – 1745,48
  5. Португалия – 1745,06
  6. Испания – 1732,64
  7. Италия – 1718,82
  8. Хорватия 1717,57
  9. Германия – 1631,22
  10. Швейцария – 1613,44
  11. Дания – 1601,31
  12. Украина – 1553,35
  13. Австрия – 1546,10
  14. Швеция – 1530,19
  15. Венгрия – 1525,13