На минувшей неделе завершились международные матчи. В квалификации Евро-2024 финишировал групповой этап, а в Южной Америке прошли очередные отборочные игры на ЧМ-2026.

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Без изменения позиции

В конце ноября ФИФА обновила свой рейтинг сборных. Украина сохранила в нем 22 место, на котором очутилась после прошедшего обновления.

В этом месяце "сине-желтые" провели один зачетный матч – ничья против Италии (0:0). Это позволило пополнить нашу работу на 4,02 балла и приблизиться к 21 месту Ирана.

Рейтинг ФИФА за ноябрь 2023 года ("соседи" Украины):

Сенегал – 1594,31 Иран – 1565,08 Украина – 1553,35 Южная Корея – 1550,65 Австрия – 1546,10 Австралия – 1539,22

Наш ближайший соперник по квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина потеряла шесть позиций и сейчас идет 69-й. Лидерами остаются финалисты ЧМ-2022 Аргентина и Франция, а вот Бразилию из топ-тройки потеснила Англия.

Топ-10 рейтинга ФИФА за ноябрь 2023 года:

Аргентина – 1855,20 Франция – 1845,44 Англия – 1800,05 Бельгия – 1798,46 Бразилия – 1784,09 Нидерланды – 1745,48 Португалия – 1745,06 Испания – 1732,64 Италия – 1718,82 Хорватия – 1717,57

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Шансы на первую корзину

Следует отметить, что рейтинг ФИФА будет формировать корзины при жеребьевке отбора ЧМ-2026. Оно должно пройти ориентировочно в декабре 2024 года. Команды из зоны УЕФА распределятся на 12 групп по 4-5 сборных.

То есть 12 лучших европейских сборных рейтинга ФИФА окажутся в первой корзине. В настоящее время Украина как раз двенадцатая, ближайшими преследователями из зоны УЕФА являются Австрия, Швеция и Венгрия.

Топ-15 команд зоны УЕФА: