Накануне с первой попытки с результатом 77,77 метра в финал отобрался Михаил Кохан. Уже в борьбе за медали он соревновался со всеми призерами Олимпиады в Токио и, в итоге, сделал это успешно, пишет 24 Канал.

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Первая медаль на Евро для Кохана

Кроме Войцеха Новицки, Эйвина Генриксена и Павла Файдека среди конкурентов также был и бронзовый призер чемпионата мира-2019 Бенце Халас. Поэтому украинец оказался в очень звездном окружении.

Впрочем, Кохан со старта продемонстрировал хороший результат и постоянно держался среди лидеров. Первую часть соревнований он завершил на второй строчке, благодаря попытке на 80,10 метров.

После четвертого подхода украинский легкоатлет потерял одну позицию – его опередил венгр Бенце Халас, метнув молот на 80,49 метра.

Михаил в пятой попытке улучшил свой результат на 8 сантиметров и опередил Войцеха Новицки, что вывело его снова на второе место. Однако польский спортсмен в последней попытке метнул молот на 80,95 метра и завоевал "золото", защитив звание чемпиона Европы.

Метание молота. Финал, мужчины

Войцех Новицки (Польша) – 80,95 метра Бенце Халас (Венгрия) – 80,48 Михаил Кохан (Украина) – 80,18

Важно. Бронзовая медаль – первая награда для Михаила Кохана на взрослом уровне чемпионатов мира или Европы. Перед этим он дважды попадал в топ-5 (2019, 2023) и останавливался в шаге от пьедестала на Олимпиаде в Токио, где занял четвертое место.

Напомним, что медаль Михаила Кохана стала четвертой для Украины на соревнованиях в Риме. Перед этим был двойной подиум в женских прыжках в высоту – "золото" Ярославы Магучих и "бронза" Ирины Геращенко, а также третье место Людмилы Оляновской, которая в супердраматическом стиле завоевала медаль в спортивной ходьбе на 20 километров.