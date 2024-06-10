Напередодні з першої спроби з результатом 77,77 метра у фінал відібрався Михайло Кохан. Вже у боротьбі за медалі він змагався зі всіма призерами Олімпіади в Токіо та, у підсумку, зробив це успішно, пише 24 Канал.

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Перша медаль на Євро для Кохана

Окрім Войцеха Новіцкі, Ейвіна Генріксена та Павєла Файдека серед конкурентів також був і бронзовий призер чемпіонату світу-2019 Бенце Халас. Тож українець опинився у дуже зірковому оточенні.

Утім, Кохан зі старту продемонстрував хороший результат і постійно тримався серед лідерів. Першу частину змагань він завершив на другій сходинці, завдяки спробі на 80,10 метри.

Після четвертого підходу український легкоатлет втратив одну позицію – його випередив угорець Бенце Халас, метнувши молот на 80,49 метра.

Михайло у п'ятій спробі покращив свій результат на 8 сантиметрів та випередив Войцеха Новіцкі, що вивело його знову на друге місце. Проте польський спортсмен в останній спробі метнув молот на 80,95 метра та здобув "золото", захистивши звання чемпіона Європи.

Метання молота. Фінал, чоловіки

Войцех Новіцкі (Польща) – 80,95 метра Бенце Халас (Угорщина) – 80,48 Михайло Кохан (Україна) – 80,18

Важливо. Бронзова медаль – перша нагорода для Михайла Кохана на дорослому рівні чемпіонатів світу чи Європи. Перед цим він двічі потрапляв у топ-5 (2019, 2023) та зупинявся за крок від п'єдесталу на Олімпіаді в Токіо, де посів четверте місце.

Нагадаємо, що медаль Михайла Кохана стала четвертою для України на змаганнях у Римі. Перед цим був подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту – "золото" Ярослави Магучіх та "бронза" Ірини Геращенко, а також третє місце Людмили Оляновської, яка в супердраматичному стилі здобула медаль у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.