Главный тренер "бундестим" Юлиан Нагельсманн определился с футболистами, которые будут защищать честь главной футбольной команды страны на домашнее Евро-2024. В заявку Германии попало 26 исполнителей.

Стоит узнать Чемпион АПЛ пролетел мимо турнира: сборная Англии объявила финальную заявку на Евро-2024

Кого выбрал Нагельсманн

В списке немецкой сборной состоялось лишь одно изменение, если сравнивать с предыдущей заявкой Нагельсманна. 36-летний немецкий специалист включил из заявки голкипера Баварии, выступающего на правах аренды в Штутгарте, Александера Нюбеля.

Заявка Германии на Ево-2024

Вратари : Мануэль Нойер (Бавария), Оливер Бауманн (Хоффенхайн), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

: Мануэль Нойер (Бавария), Оливер Бауманн (Хоффенхайн), Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Защитники : Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – Штутгарт), Беньямин Генрихс, Давид Раум (оба – РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер).

: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – Штутгарт), Беньямин Генрихс, Давид Раум (оба – РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер). Полузащитники : Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – Байер), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все – Бавария).

: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба – Байер), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все – Бавария). Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюллькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).



Заявка Германии на Евро-2024 по футболу / Фото DFB

Следует отметить, что мимо домашнего чемпионата Европы пролетят четыре финалиста Лиги чемпионов-2024 из дортмундской Боруссии – Матс Хуммельс, Карим Адееми, Никлас Зюле и Юлиан Брандт. Также на турнире в футболке "бундестим" не сыграют баварцы Серж Гнабри и Леон Горецка.

С кем сыграет Германия в групповом раунде Евро-2024

14 июня против Шотландии (22:00)

19 июня против Венгрии (19:00)

23 июня против Швейцарии (22:00)

К слову. Во всех матчах указано киевское время.

Напомним, что 3 июня сборная Германии встречалась в товарищеском матче с Украиной. Сборные расписали нулевую ничью в Нюрнберге. 7 июня "бундестим" проведет свой последний спарринг перед Евро-2024. Соперником команды Нагельсманна будет Греция (начало в 21:45 по Киеву).