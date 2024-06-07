Среди футболистов в заявке есть одноклубники украинских легионеров из АПЛ и испанской Ла Лиги. Интересно, что с собой в Германию Гарет Саутгейт не возьмет действующего чемпиона Английской Премьер-лиги Джека Грилиша из Манчестер Сити.

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Кто поедет в Германию

Также место в заявке на Евро-2024 не нашлось Гарри Магуайру из МЮ, Джеймсу Мэддисону, который выступает за Тоттенхэм, вратарю Джеймсу Траффорду, защитникам Джерреду Брентвейту, Джарел Кванса и игроку полузащиты Кертису Джонсу.

Все они были в расширенной заявке "трех львов".

Непопадание Грилиша и Мэддисона в заявку Саутгейт аргументировал тем, что есть другие футболисты, которые лучше провели клубный сезон, прошедший.

Заявка Англии на Евро-2024

Вратари: Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рэмсдейл (Арсенал).

Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рэмсдейл (Арсенал). Защитники: Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Марк Геи (Кристал Пэлас), Эзри Конса (Астон Вилла"), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (МанСити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (МанСити).

Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Марк Геи (Кристал Пэлас), Эзри Конса (Астон Вилла"), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (МанСити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (МанСити). Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Реал), Конор Галлахер (Челси), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Кристал Пэлас).

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Джуд Беллингем (Реал), Конор Галлахер (Челси), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Кристал Пэлас). Нападающие: Джеррод Боуэн (Вест Хэм), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Филипп Фоден (МанСити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Гарри Кейн (Бавария), Коул Палмер (Челси), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуни (Брентфорд), Олли Уоткинс (Астон Вилла).



Заявка Англии на Евро-2024 по футболу / Фото из соцсетей английской сборной

Напомним, что на Евро-2024 подопечные Саутгейта точно проведут как минимум три матча группового раунда:

16 июня против Сербии;

20 июня против Дании:

25 июня против Словении.

Сейчас английская сборная готовится к финальной части турнира через товарищеские поединки. Команда "трех львов" уже разгромила Боснию и Герцеговину 3:0, а 7 июня сыграет против Исландии (начало в 21:45 по Киеву).

Голы в ворота боснийцев забивали Палмер, Кейн и Алексадер-Арнольд.

Отметим, что на чемпионатах Европы крупнейшими достижениями англичан является "серебро" на прошлом Евро-2020 и две "бронзы" в 1968-м и 1996-м годах.