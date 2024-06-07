Головний тренер "бундестім" Юліан Нагельсманн визначився із футболістами, які будуть захищати честь головної футбольної команди країни на домашнє Євро-2024. У заявку Німеччини потрапило 26 виконавців.

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Кого обрав Нагельсманн

У списку німецької збірної відбулась лише одна зміна, якщо порівнювати із попередньою заявкою Нагельсманна. 36-річний німецький спеціаліст включив із заявки голкіпера Баварії, який виступає на правах оренду у Штутгарті, Александера Нюбеля.

Заявка Німеччини на Єво-2024

Воротарі : Мануель Ноєр (Баварія), Олівер Бауманн (Хоффенхайн), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

: Мануель Ноєр (Баварія), Олівер Бауманн (Хоффенхайн), Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Захисники : Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва – Штутгарт), Беньямін Генріхс, Давід Раум (обидва – РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр).

: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва – Штутгарт), Беньямін Генріхс, Давід Раум (обидва – РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр). Півзахисники : Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва – Баєр), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал), Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане (усі – Баварія).

: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва – Баєр), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал), Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане (усі – Баварія). Нападники: Максиміліан Баєр (Хоффенхайм), Ніклас Фюллькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).



Заявка Німеччини на Євро-2024 з футболу / Фото DFB

Слід відзначити, що повз домашній чемпіонат Європи пролетять чотири фіналісти Ліги чемпіонів-2024 із дортмундської Боруссії – Матс Гуммельс, Карім Адеємі, Ніклас Зюле та Юліан Брандт. Також на турнірі у футболці "бундестім" не зіграють баварці Серж Гнабрі та Леон Горецка.

З ким зіграє Німеччина у груповому раунді Євро-2024

14 червня проти Шотландії (22:00)

19 червня проти Угорщини (19:00)

23 червня проти Швейцарії (22:00)

До слова. В усіх матчах вказаний київський час.

Нагадаємо, що 3 червня збірна Німеччини зустрічалась у товариському матчі із Україною. Збірні розписали нульову нічию у Нюрнберзі. 7 червня "бундестім" проведе свій останній спаринг перед Євро-2024. Суперником команди Нагельсманна буде Греція (початок о 21:45 за Києвом).