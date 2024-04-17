Выбрали старейший курорт Европы: где будет базироваться сборная Украины во время ЧЕ-2024

Национальная сборная Украины по футболу в четвертый раз подряд примет участие в чемпионате Европы. Континентальное первенство состоится на стадионах Германии.

Команда Сергея Реброва сумела преодолеть квалификационный раунд плей-офф и завоевать путевку на Евро-2024. Во время финального турнира "сине-желтые" будут базироваться в городке Висбаден.

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План подготовки сборной Украины

Висбаден – столица федеральной земли Гессен. Его население составляет 286 тысяч жителей. Этот город является одним из старейших курортов Европы. В нем находятся 26 горячих и несколько холодных термальных источников.

"Сине-желтые" во время Евро будут жить в Висбадене, а тренироваться на местном стадионе. Город имеет удобное расположение. Наибольшее расстояние от него до Мюнхена, где подопечные Реброва сыграют стартовый поединок против Румынии – 400 километров. На этот важный матч наша команда планирует прибыть за два дня до игры.

Расстояние от Висбадена до Дюссельдорфа и Штутгарта одинаковое – 200 километров. Поэтому на поединки против Словакии и Бельгии украинцы планируют добираться автобусом.

Во время Евро-2024 украинцы будут базироваться вблизи Франкфурта / фото УАФ

Команда Сергея Реброва начнет подготовку к ЧЕ-2024 30 мая в немецком Нюрнберге, где 3 июня сыграет против хозяев чемпионата. На следующий день "сине-желтые" отправятся в Польшу. На 7 июня запланирован поединок с местной сборной.

Завершающим матчем в рамках подготовки станет встреча со сборной Молдовы, которая состоится 11 июня в Кишиневе. А уже на следующий день, 12 июня, наша команда прибудет в Висбаден.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА. Благодаря победам в мартовских матчах команда Реброва опередила Южную Корею и Австралию.