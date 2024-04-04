В конце марта сборная Украины удачно провела плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва обыграла Боснию и Герцеговину и Исландию.
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Плюс две позиции
Это позволило Украине улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА. "Сине-желтые" поднялись на две ступеньки, обойдя Южную Корею и Австралию. Теперь наша команда занимает 22 место.
В топ-десятке также произошли два изменения. Наш соперник на Евро-2024 Бельгия обогнала Англию и вошла в топ-тройку. Также португальцы опередили Нидерланды и теперь идут шестыми. Лидерами же остаются финалисты ЧМ-2022 Аргентина и Франция.
- Аргентина - 1858,00
- Франция - 1840,59
- Бельгия - 1795,23
- Англия - 1794,90
- Бразилия - 1788, 65
- Португалия - 1748,11
- Нидерланды - 1742,29
- Испания - 1727,5
- Италия - 1724,60
- Хорватия - 1721,07
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- Иран - 1613,96
- Дания - 1602,72
- Украина - 1568,86
- Южная Корея - 1563,99
- Австралия - 1563,93
- Австрия – 1554,86
- Венгрия – 1532,20
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Отбор на ЧМ-2026
Важно отметить, что, скорее всего, посев для жеребьевки отбора на ЧМ-2026 будет происходить на основе рейтинга ФИФА в конце этого года. По формату европейской квалификации топ-12 команд континента попадут в первую корзину.
Сейчас среди европейских сборных Украина как раз идет на 12 месте. Впрочем, позади довольно близко расположились Австрия и Венгрия. Поэтому для попадания в первую корзину нашей команде необходимо выступить на Евро и в Лиге наций не хуже оппонентов.
На Мундиаль-2026 напрямую попадут победители квалификационных групп. Вице-чемпионы же отправятся в плей-офф, где вместе с четырьмя командами из Лиги наций определят обладателей еще четырех путевок в США, Канады и Мексики.