Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1. Доля путівки у півфінал вирішувалася в серії пенальті, де команда Гарета Саутгейта перемогла завдяки єдиному сейву від Джордана Пікфорда, який відбив удар захисника швейцарців Мануеля Аканджі, пише 24 Канал.

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Гарно підготувався до матчу

Цей порятунок був результатом "домашньої роботи", яку виконав воротар збірної Англії. Під час матчу в об'єктив камери потрапила пляшка з водою, яку тримав голкіпер Евертона – на ній були написані прізвища всіх швейцарських футболістів та кут, в який вони мають пробивати.

У випадку із гравцем Манчестер Сіті було необхідно стрибати вліво. Саме так воротар і зробив, у підсумку, допомігши "трьом левам" пройти до наступної стадії.



Пікфорд відбив пенальті завдяки підказці на пляшці / Фото Getty Images

Зазначимо, що англієць мав можливість відбити ще один удар з 11-метрової позначки. Він повинен був стрибнути в лівий кут під час удару захисника Фабіана Шера, проте вирішив діяти в тому епізоді інакше, а швейцарець пробив відповідно до запису на пляшці.

Цікаво. Пікфорд не вперше застосовує такий метод підказок під час серії пенальті. Подібні шпаргалки він мав в 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2018 та у фіналі Євро-2020.

Нагадаємо, що у півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Англії зустрінеться з Нідерландами. Матч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00.