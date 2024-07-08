Игра состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Испания – Франция

На пути к полуфиналу "Фурия Роха" одержала все победы в пяти поединках. На групповом этапе она одолела Хорватию, Италию и Албанию, а уже в плей-офф переиграла Грузию (4:1) и Германию (2:1) в дополнительное время.

"Ле Бле" вышли из своей группы с пятью очками. В матчах на вылет они переиграли Бельгию (1:0) и после "сухой" ничьей в серии пенальти оказались точнее португальцев (5:4).

Это будет 37-я встреча между этими сборными. Незначительное преимущество имеют испанцы, которые победили в 16 поединках, также было зафиксировано 7 ничьих и 13 раз триумфовали французы. Баланс голов – 64:39.

Матч будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Просмотр поединка доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах бесплатно покажут в течение турнира суммарно 22 матча, и полуфинальная игра Испания – Франция попала в этот перечень.

Обратите внимание. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция поединка. Кроме этого будут оперативно опубликованы голы во время игры, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.

Напомним, что другой полуфинал состоится 10 июля. Также в 22:00 сильнейшего будут определять Англия и Нидерланды.