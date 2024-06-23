Угадайте о ком речь: вингер сборной Украины попал в топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024

Организаторы Евро-2024 определили самых быстрых футболистов группового этапа турнира. В престижный рейтинг попал игрок сборной Украины.

На чемпионате Европы-2024 завершились матчи второго тура группового раунда. УЕФА подготовило перечень самых быстрых игроков на этом этапе соревнований.

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Мудрик среди самых быстрых игроков Евро-2024

Вингер "сине-желтых" Михаил Мудрик во время одного из поединков разогнался до 34,9 километра в час. С этим показателем украинец попал в десятку самых быстрых игроков Евро-2024. Михаил занял девятое место в рейтинге.

Мудрик в топ-10 Евро-2024 / фото УЕФА

. Отметим, что Мудрик в АПЛ продемонстрировал значительно лучшую скорость . В одном из матчей Михаил разогнался до 36,63 километра в час.

Интересно, что самым быстрым игроком Евро-2024 на данный момент является форвард сборной Румынии Валентин Михейле. Нападающий развил скорость 35,8 километра в час.

Напомним, что в первом туре ЧЕ-2024 Румыния разгромила Украину со счетом 3:0. Вместо этого Михаила Мудрика болельщики выбрали "Львом матча".

Кстати, свой следующий матч сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Игра начнется в 22:00. В параллельном поединке Румыния встретится со Словакией.