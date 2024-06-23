На чемпионате Европы-2024 завершились матчи второго тура группового раунда. УЕФА подготовило перечень самых быстрых игроков на этом этапе соревнований.
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Мудрик среди самых быстрых игроков Евро-2024
Вингер "сине-желтых" Михаил Мудрик во время одного из поединков разогнался до 34,9 километра в час. С этим показателем украинец попал в десятку самых быстрых игроков Евро-2024. Михаил занял девятое место в рейтинге.
Мудрик в топ-10 Евро-2024 / фото УЕФА
Интересно, что самым быстрым игроком Евро-2024 на данный момент является форвард сборной Румынии Валентин Михейле. Нападающий развил скорость 35,8 километра в час.
Напомним, что в первом туре ЧЕ-2024 Румыния разгромила Украину со счетом 3:0. Вместо этого Михаила Мудрика болельщики выбрали "Львом матча".
Кстати, свой следующий матч сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Игра начнется в 22:00. В параллельном поединке Румыния встретится со Словакией.