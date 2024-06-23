На чемпіонаті Європи-2024 завершилися матчі другого туру групового раунду. УЄФА підготувало перелік найшвидших гравців на цьому етапі змагань.

Читайте також Рятівний м'яч Яремчука у ворота Словаччини претендує на найкращий гол 2-го туру Євро-2024

Мудрик серед найшвидших гравців Євро-2024

Вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик під час одного з поєдинків розігнався до 34,9 кілометра на годину. З цим показником українець потрапив до десятки найшвидших гравців Євро-2024. Михайло посів дев'яте місце в рейтингу.

Мудрик в топ-10 Євро-2024 / фото УЄФА

Довідка. Зазначимо, що Мудрик в АПЛ продемонстрував значно кращу швидкість. В одному з матчів Михайло розігнався до 36,63 кілометра за годину.

Цікаво, що найшвидшим гравцем Євро-2024 на цей час є форвард збірної Румунії Валентин Міхейле. Нападник розвинув швидкість 35,8 кілометра на годину.

Нагадаємо, що в першому турі ЧЄ-2024 Румунія розгромила Україну з рахунком 3:0. Натомість Михайла Мудрика вболівальники обрали "Левом матчу".

До речі, свій наступний матч збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Гра розпочнеться о 22:00. У паралельному поєдинку Румунія зустрінеться зі Словаччиною.