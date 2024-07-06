Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Все шло к серии пенальти, однако на 119-й минуте "Фурия Роха" вырвала победу, благодаря голу Микеля Мерино, пишет 24 Канал.

Читайте также Франция установила безумный исторический антирекорд чемпионатов Европы по футболу

Передал "привет" отцу

Полузащитник в бешеном прыжке головой переправил мяч в ворота Мануэля Нойера. Этот гол стал третьим самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы (Мишель Платини отмечался на 118:53, а украинец Артем Довбик на 120:36 минуте).

После этого испанский футболист щемяще отпраздновал взятие ворот, повторив действия своего отца 33-летней давности. Он на том же стадионе в Штутгарте так же как и Анхель Мерино оббежал вокруг углового флажка.

Что интересно, на игре работал тот же комментатор, что и 5 ноября 1991, когда Мерино-старший забил гол, что помог Осасуне на выезде переиграть Штутгарт (3:2) во втором раунде Кубка УЕФА.

Смотрите видео с празднованиями голов отца и сына Мерино

Напомним, что в полуфинале сборная Испании сыграет против Франции. Матч состоится 9 июля и начнется в 22:00.