Это произошло после ничьей 0:0 с Бельгией. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1, поэтому "сине-желтые" заняли четвертое место в квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.
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Линекер похвалил выступление сборной Украины
Такую неутешительную развязку для команды Сергея Реброва прокомментировал Гари Линекер. Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии отдал должное выступлению Украины против Бельгии и заявил, что именно "сине-желтые" были лучшей командой на поле в решающем поединке.
Да, сборная Бельгии прошла в плей-офф, но надо посочувствовать Украине, ведь они сделали все возможное, а в итоге у лучшей команды разбито сердце,
– сказал Линекер.
Отметим, что сборная Украины стала первой командой в истории, которая вылетела с 4 зачетными пунктами в обновленном формате чемпионата Европы.
Напомним, что стадия 1/8 финала Евро-2024 начинается уже 29 июня. В 19:00 сыграют Швейцария и Италия, а Германия и Дания будут определять сильнейшего в 22:00.