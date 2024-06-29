Это произошло после ничьей 0:0 с Бельгией. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1, поэтому "сине-желтые" заняли четвертое место в квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

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Линекер похвалил выступление сборной Украины

Такую неутешительную развязку для команды Сергея Реброва прокомментировал Гари Линекер. Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии отдал должное выступлению Украины против Бельгии и заявил, что именно "сине-желтые" были лучшей командой на поле в решающем поединке.

Да, сборная Бельгии прошла в плей-офф, но надо посочувствовать Украине, ведь они сделали все возможное, а в итоге у лучшей команды разбито сердце,

– сказал Линекер.

Отметим, что сборная Украины стала первой командой в истории, которая вылетела с 4 зачетными пунктами в обновленном формате чемпионата Европы.

Справка. Гари Линекер играл за сборную Англии в период с 1984 по 1992 год. За это время форвард провел 80 матчей, в которых забил 48 голов – он занимает четвертую строчку в истории среди бомбардиров "Трех львов".

Напомним, что стадия 1/8 финала Евро-2024 начинается уже 29 июня. В 19:00 сыграют Швейцария и Италия, а Германия и Дания будут определять сильнейшего в 22:00.