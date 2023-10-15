Норвегия – Испания 0:1

Гол: Гави, 49.

В воскресенье, 15 октября, прошли восемь матчей квалификации Евро-2024. Центральная встреча дня состоялась в Осло, где сборная Норвегии принимала Испанию, пишет 24 канал.

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Победа на классе

Для скандинавов эта игра была едва ли не последним шансом напрямую квалифицироваться на чемпионат Европы. Лишь победа над "фурией рохой" покидала Норвегию в игре.

При этом непроигрыш Испании даровал бы путевку в направлении Шотландии, а победа выводила бы и саму команду Луиса де ла Фуэнте не турнир. Несмотря на необходимость атаковать именно Норвегии, гости контролировали мяч, но моментов было немного.

Все решил единственный гол Испании, забитый после перерыва. После подачи с фланга Карвахаль от души выстрелил, но попал в Морату. Впрочем, мяч улетел в скопление игроков, где первым сориентировался Гави, добив снаряд в сетку.

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Шотландия и Испания на Евро, Украина еще ближе

У Голанда и компании не нашлось аргументов против Испании, поэтому команда уже упустила шансы на прямой выход на Евро. Туда от группы А уже де-юре попали Испания и Шотландия. Такое развитие событий может оказать положительное влияние на шансы Украины в борьбе за выход на чемпионат.

Турнирное положение группы А:

МЕСТО СБОРНО И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Испания 6 5 0 1 19:3 15 2 Шотландия 6 5 0 1 12:3 15 3 Норвегия 7 3 1 3 11:9 10 4 Грузия 6 2 1 3 9:10 7 5 Кипр 7 0 0 7 2:25 0

Если команде Реброва не удастся обойти Италию по итогу группы, ее попадание в стыковые игры будет зависеть от других сборных. Чтобы принять участие в плей-офф, Украине необходимо, чтобы две из следующих пяти команд обеспечили себе прямой выход на Евро:

Израиль

Босния и Герцеговина

Шотландия

Сербия

Финляндия

Итак, шотландцы уже сыграли на руку нашей команде. Поэтому теперь "сине-желтым" осталось дождаться, что одна из оставшихся четырех команд выйдут напрямую на Евро-2024. Больше шансов имеют сербы, которые идут вторыми в группе и опережают Черногорию на два балла.