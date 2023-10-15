Норвегія – Іспанія 0:1

Гол: Гаві, 49.

У неділю, 15 жовтня, пройшли вісім матчів кваліфікації Євро-2024. Центральна зустріч дня відбулась в Осло, де збірна Норвегії приймала Іспанію, пише 24 канал.

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Перемога на класі

Для скандинавів ця гра була ледь не останнім шансом напряму кваліфікуватись на чемпіонат Європи. Лише перемога над "фурією рохою" залишала Норвегію у грі.

При цьому непрограш Іспанії дарував би путівку напряму Шотландії, а перемога виводила б і саму команду Луїса де ла Фуенте не турнір. Попри необхідність атакувати саме Норвегії, гості контролювали м'яч, але моментів загалом було небагато.

Все вирішив єдиний гол Іспанії, який був забитий після перерви. Після подачі з флангу Карвахаль від душі вистрілив, але влучив у Морату. Втім м'яч відлетів у скупчення гравців, де першим зорієнтувався Гаві, добивши снаряд у сітку.

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Шотландія та Іспанія на Євро, Україна ще ближче

У Голанда та компанії не знайшлось аргументів проти Іспанії, тому команда вже втратила шанси на прямий вихід на Євро. Туди від групи А вже де-юре потрапили Іспанія та Шотландія. Такий розвиток подій може позитивно вплинути на шанси України у боротьбі за вихід на чемпіонат.

Турнірне положення групи А:

МІСЦЕ ЗБІРНА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 6 5 0 1 19:3 15 2 Шотландія 6 5 0 1 12:3 15 3 Норвегія 7 3 1 3 11:9 10 4 Грузія 6 2 1 3 9:10 7 5 Кіпр 7 0 0 7 2:25 0

Якщо команді Реброва не вдасться обійти Італію за підсумком групи, то її потрапляння у стикові ігри залежатиме від інших збірних. Щоб взяти участь у плей-офф, Україні необхідно, щоб дві з п'яти наступних команд забезпечили собі прямий вихід на Євро:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Шотландія

Сербія

Фінляндія

Отже, шотландці вже зіграли на руку нашій команді. Тому тепер "синьо-жовтим" залишилось дочекатись, що одна з чотирьох команд, що залишились, вийдуть напряму на Євро-2024. Найбільше шансів мають серби, які йдуть другими у групі та випереджають Чорногорію на два бали.