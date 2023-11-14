Квалификация Евро-2024: что нужно знать о финальных матчах и шансах команд на проход

Отбор на чемпионат Европы выходит на финишную прямую. Треть участников турнира в Германии уже известна, тогда как десяток команд ожидают горловые матчи в ноябре. Предлагаем подробнее разобраться в раскладах сил по группам.

На этой неделе в квалификации Евро-2024 начнутся последние матчи. Уже через неделю будут известны 21 из 24-х сборных-участниц чемпионата Европы в Германии.

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Девять команд уже квалифицировались на турнир. 24 канал предлагаем вам обзор положения команд в группах и анализ шансов команд на выход. Напомним, что прямо на чемпионат Европы выходят первые два места каждой группы.

ГРУППА А

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Испания 6 5 0 1 20:3 15 2 Шотландия 6 5 0 1 12:3 15 3 Норвегия 7 3 1 3 11:10 10 4 Грузия 6 2 1 3 9:13 7 5 Кипр 7 0 0 7 2:25 0

16 ноября. Кипр – Испания

16 ноября. Грузия – Шотландия

19 ноября. Испания – Грузия

19 ноября. Шотландия – Норвегия

Борьба в этом квинте уже фактически завершена. Испания и Шотландия уже оформили выход на Евро, у норвежцев с Голландом нет шанса. Счастливчикам осталось определить победителя группы, что позволит получить лучший посев в самом Евро. Здесь поул-позишн на стороне испанцев, у которых лучше разница голов и более легкий календарь.

Котировки на победителя группы:

Испания – 1,03

Шотландия – 9,00

ГРУППА B

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Франция 6 6 0 0 13:1 18 2 Нидерланды 6 4 0 2 10:7 12 3 Греция 7 4 0 3 12:6 12 4 Ирландия 7 2 0 5 9:9 6 5 Гибралтар 7 0 0 6 0:21 0

18 ноября. Нидерланды – Ирландия

18 ноября. Франция – Гибралтар

21 ноября. Гибралтар – Нидерланды

21 ноября. Греция – Франция

Французы без проблем завоевали прямую путевку и даже первое место за два тура до финиша. На вторую позицию претендуют Нидерланды и Греция и на стороне первых колоссальное преимущество – и результат очных матчей, и игра в запасе, и то, что греки будут противостоять Франции.

Котировки на выход на Евро:

Нидерланды – 1,01

Греция – 11,00

ГРУППА С

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 6 5 1 0 19:3 16 2 Украина 7 4 1 2 11:8 13 3 Италия 6 3 1 2 11:7 10 4 Северная Македония 6 2 1 3 7:14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2:18 0

17 ноября. Италия – Северная Македония

17 ноября. Англия – Мальта

20 ноября. Украина – Италия

20 ноября. Северная Македония – Англия

Англия уже на Евро, а вот между Украиной и Италией будет настоящий горловой бой за вторую путевку. У команды Сергея Реброва есть три очка преимущества, но у итальянцев есть игра в запасе.

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Если подопечные Спаллетти обыграют 17 числа македонцев, то в очном сражении с Украиной 20 их устроит и ничья. А вот в случае осечки с балканцами непроигрыш в последнем туре будет уже на руку сине-желтым.

Котировки на выход на Евро:

Италия 1,36

Украина - 3,00

ГРУППА D

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Турция 7 5 1 1 13:6 16 2 Уэльс 6 3 1 2 8:8 10 3 Хорватия 6 3 1 2 10:4 10 4 Армения 6 2 1 3 8:9 7 5 Латвия 7 1 0 6 5:17 3

18 ноября. Латвия – Хорватия

18 ноября. Армения – Уэльс

21 ноября. Хорватия – Армения

21 ноября. Уэльс – Турция

Прямая путевка уже в руках турок, которые по личным встречам точно не опустятся ниже второго места даже при равенстве очков с Уэльсом и Хорватией. А вот на вторую путевку есть сразу три претендента, даже Армения.

У подопечных Петракова были бы лучшие шансы, если бы в прошлом туре они не проиграли аутсайдеру Латвии. Теперь же кавказцев спасет всего две победы над прямыми конкурентами и осечка Уэльса с турками.

Что касается заочной битвы валлийцев и хорватов, то у первых есть лучшие шансы. На их стороне результаты очных матчей (1:1, 2:1). Каждую из команд ждет матч с армянами, а также Уэльс будет противостоять Турции. а Хорватия – Латвии. Поэтому "клетчатым" стоит надеяться на осечку британцев.

Котировки на выход на Евро:

Хорватия 1,35

Уэльс – 2,30

Армения – 35,00

ГРУППА E

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Албания 6 4 1 1 11:3 13 2 Чехия 6 3 2 1 8:5 11 3 Польша 7 3 1 3 9:9 10 4 Молдова 6 2 3 1 6:6 9 5 Фарерские острова 7 0 1 6 2:13 1

17 ноября. Польша – Чехия

17 ноября. Молдова – Албания

20 ноября. Чехия – Молдова

20 ноября. Албания – Фарерские острова

Довольно неожиданно в шаге от выхода на Евро оказалась Албания. Балканцам достаточно не проиграть Молдове или обыграть Фареры, чтобы второй раз в истории оказаться на чемпионате Европы. Фаворитом в битве за вторую путевку Чехия.

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Если подопечные Шилгавы не проиграют полякам и молдованам, они будут на Евро. Польшу спасет только собственная победа и осечка Чехии в последнем туре с Молдовой. При этом наш южный сосед тоже в игре, но только две победы в последних матчах гарантированно выведут молдован на Евро.

Котировки на выход на Евро:

Албания – ставки не принимаются

Чехия – 1,03

Польша – 11,00

Молдова – 25,00

ГРУППА F

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бельгия 7 5 2 0 17:4 17 2 Австрия 7 5 1 1 15:7 16 3 Швеция 5 2 1 3 12:9 7 4 Азербайджан 6 1 1 4 4:12 4 5 Эстония 6 0 1 5 2:18 1

16 ноября. Азербайджан – Швеция

16 ноября. Эстония – Австрия 19 ноября. Бельгия – Азербайджан

19 ноября. Швеция – Эстония

Как и в группе А, оба владельца путевок в этом квинтете уже известны. Бельгия и Австрия дружески оставили за бортом шведов. Осталось только определить победителя группы. Фаворитом является Бельгия, ведь у нее бал гандикапа, преимущество в личных встречах и легкий соперник в конце.

Котировки на победителя группы:

Бельгия – 1,04

Австрия – 9,00

ГРУППА G

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Венгрия 6 4 2 0 11:4 14 2 Сербия 7 4 1 2 13:7 13 3 Черногория 6 2 2 2 6:8 8 4 Литва 7 1 3 3 8:12 6 5 Болгария 6 0 2 4 3:10 2

16 ноября. Болгария – Венгрия

16 ноября. Черногория – Литва 19 ноября. Венгрия – Черногория

19 ноября. Сербия – Болгария

На 99% путевки на Евро получили Венгрия и Сербия. Каждой из этих "демократических" стран достаточно не проиграть хотя бы в одном из последних матчей, чтобы закрепиться на 1-2 местах. При этом их устроит и любая осечка Черногории.

Если говорить о бое за первое место, то у венгров есть очко гандикапа и преимущество в личных матчах. Сербов в лидерство выведет победа над болгарами и не более одного балла для Венгрии в последних турах.

Котировки на выход на Евро:

Венгрия – ставки не принимаются

Сербия – 1,01

Черногория – 11,00

Котировки на победителя группы:

Венгрия – 1,14

Сербия – 5,50

Черногория – 100,00

ГРУППА H

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Словения 8 6 1 1 17:6 19 2 Дания 8 6 1 1 17:7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12:9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12:9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7:9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1:26 0

17 ноября. Дания – Словения

17 ноября. Финляндия – Северная Ирландия

17 ноября. Казахстан – Сан-Марино 20 ноября. Сан-Марино – Финляндия

20 ноября. Словения – Казахстан

20 ноября. Северная Ирландия – Дания

Еще месяц назад казалось, что в этой группе намечается жестокая потасовка между четырьмя командами. Впрочем, в октябре финны и казахи проиграли очные матчи и отпустили Словению и Данию. Финляндия уж точно не получится напрямую, а вот у Казахстана есть шансы.

Полуазиатской стране необходимо 17 числа переиграть карлика Сан-Марино и надеяться на невыигрыш Словении в Копенгагене. В таком случае казахи получат возможность в последнем туре в очном сражении со Словенией выйти на Евро в случае победы.

Котировки на выход на Евро:

Дания – 1,01

Словения – 1,08

Казахстан – 5,50

Котировки на победителя группы:

Дания – 1,27

Словения – 3,40

Казахстан – 200,00

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ГРУППА I

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Румыния 8 4 4 0 13:4 16 2 Швейцария 7 4 3 0 20:8 15 3 Израиль 7 3 2 2 7:8 11 4 Косово 8 2 4 2 9:8 10 5 Беларусь 8 1 3 4 7:14 6 6 Андорра 8 0 2 6 3:17 2

15 ноября. Израиль – Швейцария 18 ноября. Швейцария – Косово

18 ноября. Израиль – Румыния

18 ноября. Беларусь – Андорра 21 ноября. Румыния – Швейцария

21 ноября. Андорра – Израиль

21 ноября. Косово – Беларусь

из-за войны в Израиле матчи этой страны сместили на ноябрь. Это значительно снижает их шансы на прямой выход. Во-первых, "звезд Давида" ждет тяжелый календарь с матчами против прямых конкурентов. Во-вторых, они не смогут принимать оппонентов дома.

В-третьих, Израиль уже не добрал баллы из Косово (0:1), оставив балканской стране шансы на Евро. Правда, косовар спасет две победы и провал швейцарцев с израильтянами. Возродить интригу в группе может победить Израиль над Швейцарией.

Тогда в последнем туре "нейтралы" или румыны в очной встрече могут остаться у разбитого корыта. Пока выглядит так, что лишними будут именно израильтяне, но топ-тройку соперников еще ждут матчи друг с другом, поэтому трудно что-то предвидеть, там все и будет решаться.

Котировки на выход на Евро:

Швейцария – 1,10

Румыния 1,50

Израиль – 2,20

Косово – 50,00

ГРУППА J

МЕСТО СБОРНАЯ И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Португалия 8 8 0 0 32:2 24 2 Словакия 8 5 1 2 11:5 16 3 Люксембург 8 3 2 3 8:18 11 4 Исландия 8 3 1 4 15:10 10 5 Босния и Герцеговина 8 3 0 5 7:14 9 6 Лихтенштейн 8 0 0 8 1:25 0

16 ноября. Лихтенштейн – Португалия

16 ноября. Люксембург – Босния и Герцеговина

16 ноября. Словакия – Исландия 19 ноября. Португалия – Исландия

19 ноября. Босния и Герцеговина – Словакия

19 ноября. Лихтенштейн – Люксембург

Криштиану Роналду и Ко уже могут паковать вещи в Германию, они уже там. В борьбе за второе место явным фаворитом является Словакия, которой достаточно не проиграть в одном из оставшихся матчей. Также на руку нашим соседям сыграет любая осечка Люксембурга и Исландии.

Котировки на выход на Евро: