Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

23 марта 2023, 08:00
Читати новину українською

Отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2023 года. 53 сборные разыграют 23 путевки на континентальный турнир, который пройдет следующим летом в Германии.

В четверг, 23 марта, начинается квалификация на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Участие в нем примут 53 национальные сборные Старого света.

По теме Украина стартует в отборе на Евро-2024 матчем против Англии: все, что следует знать об этой игре

В их числе будет и сборная Украины, которая сыграет в сложной группе. Свой путь "сине-желтые" начнут в воскресенье, 26 марта. Тем временем 24 канал предлагает ознакомиться с основными аспектами квалификации Евро-2024.

Формат квалификации

Из 55 членов УЕФА участие в квалификации примут 53 команды. Автоматически на Евро попала страна-хозяйка Германия. В свою очередь Россию не допустили к международным соревнованиям из-за развязывания войны в Украине.

Все участники отбора распределились по десяти группам. В семи из них будет играть по 5 команд, в трех – по 6. На чемпионат Европы гарантировано через квалификацию пройдут 20 команд, а именно победители и вице-чемпионы групп.

A
Испания
Шотландия
Норвегия
Грузия
Кипр		 B
Нидерланды
Франция
Ирландия
Греция
Гибралтар		 C
Италия
Англия
Украина
С. Македония
Мальта		 D
Хорватия
Уэльс
Армения
Турция
Латвия		 E
Польша
Чехия
Албания
Фарерские о-ва
Молдова
F
Бельгия
Австрия
Швеция
Азербайджан
Эстония		 G
Венгрия
Сербия
Черногория
Болгария
Литва		 H
Дания
Финляндия
Словения
Казахстан
С. Ирландия
Сан-Марино		 I
Швейцария
Израиль
Румыния
Косово
Беларусь
Андорра		 J
Португалия
Босния
Исландия
Люксембург
Словакия
Лихтенштейн

Украина попала в трудный квинтет, где ее соперниками будут финалисты прошлого Евро – Италия и Англия. Матчи квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

Плей-офф

Еще три путевки на Евро разыграются из-за плей-офф. Будут сформированы три четвёрки на основе рейтинга прошедшей Лиги наций. Из дивизионов А, В и С в плей-офф попадут по четыре сборные, которые на Евро не вышли из-за отбора. Рейтинг следующий:

A B C D
1. Нидерланды
2. Хорватия
3. Испания
4. Италия
5. Дания
6. Португалия
7. Бельгия
8. Венгрия
9. Швейцария
10. Польша
11. Франция
12. Австрия
13. Чехия
14. Англия
15. Уэльс		 1. Израиль
2. Босния
3. Сербия
4. Шотландия
5. Финляндия
6. Украина
7. Исландия
8. Норвегия
9. Словения
10. Ирландия
11. Албания
12. Черногория
13. Румыния
14. Швеция
15. Армения		 1. Грузия
2. Греция
3. Турция
4. Казахстан
5. Люксембург
6. Азербайджан
7. Косово
8. Болгария
9. Фарерские о-ва
10. С. Македония
11. Словакия
12. С. Ирландия
13. Кипр
14. Беларусь
15. Литва
16. Гибралтар		 Эстония

Итак, как определяются команды для участия в плей-офф:

  • выделенные жирным сборные гарантированно получат места в плей-офф, если не выйдут на Евро из-за квалификации
  • если одна из команд, выделенных жирным, выходит на Евро, ее место в плей-офф достается лучшей сборной Лиги D (это Эстония)
  • в случае, если Эстония вышла на Евро или уже получила место в плей-офф, путевка предоставляется лучшей по рейтингу сборной по тому же дивизиону.

Читайте также Стоит ли бояться Италию и Англию: представляем соперников Украины в отборе на Евро

К примеру, если Израиль проходит квалификацию, его место в плей-офф достается Финляндии. Если еще и Сербия выйдет на Евро, то в плей-офф попадет Украина.

Также в дивизионе А может возникнуть ситуация, что на Евро из-за квалификации отберутся 12 и более сборных, то есть в плей-офф Пути А попадет менее 4-х команд. В таком случае к ним присоединят Эстонию или же лучшие из занятых команд Лиги В.

Пример. Израиль, Босния, Сербия и Шотландия не проходят квалификацию, поэтому и формируют четверку Пути В. В таком случае Украина получит путевку в Путь А, если из 17 команд выше рейтинга (15 из Лиги А + Финляндия + Эстония) квалификацию пройдут как минимум 14.

Когда будут сформированы три четверки, будет проведена жеребьевка. В каждом квартете пройдут полуфиналы, победители которых в финале плей-офф разыграют пропуска на сам финальный турнир.

Календарь квалификации Евро-2024

Все матчи квалификации разбиты на десять туров. В группах по 5 команд будет восемь игровых дней, еще два тура у каждой команды будет отдых. К примеру, Украина будет пропускать первый и девятый туры.

СТАДИЯ ДАТЬ
1 тур 23-25 марта 2023 
2 тур 26-28 марта 2023
3 тур 16-17 июня 2023 
4 тур 19-20 июня 2023 
5 тур 7-9 сентября 2023 
6 тур 10-12 сентября 2023 
7 тур 12-14 октября 2023 
8 тур 15-17 октября 2023 
9 тур 16-18 ноября 2023 
10 тур 19-21 ноября 2023 
Плей-офф, полуфиналы 21 марта 2024
Плей-офф, финалы 25 марта 2024

Календарь в группе сборной Украины выглядит следующим образом:

  • 23 марта. Италия – Англия
  • 23 марта. Северная Македония – Мальта
  • 26 марта. Англия – Украина
  • 26 марта. Мальта – Италия.
  • 16 июня. Северная Македония – Украина
  • 16 июня. Англия – Мальта
  • 19 июня. Украина – Мальта
  • 19 июня. Англия – Северная Македония
  • 9 сентября. Украина – Англия
  • 9 сентября. Северная Македония – Италия
  • 12 сентября. Италия – Украина
  • 12 сентября. Мальта – Северная Македония.
  • 14 октября. Украина – Северная Македония
  • 14 октября. Италия – Мальта
  • 17 октября. Мальта – Украина
  • 17 октября. Англия – Италия
  • 17 ноября. Италия – Северная Македония
  • 17 ноября. Англия – Мальта
  • 20 ноября. Украина – Италия
  • 20 ноября. Северная Македония – Англия

В настоящее время УЕФА требует от Украины проводить номинально домашние матчи в других странах из-за войны с Россией. Европейский орган отменит решение после победы нашей страны и соблюдения гарантий безопасности на нашей территории.

Стоит знать Проигрывала даже Мальте: как сборная Украины играла с соперниками отбора на Евро-2024 в прошлом

Финальная часть Евро-2024

Сам чемпионат Европы пройдет летом следующего года в Германии. Именно эту страну в 2018 году избрали на Исполкоме УЕФА, когда 12 голосов были отданы немцам, а 4 – Турции. Турнир состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года..

СТАДИЯ ДАТЬ
Группа, 1 тур 14-18 июня 2024 
Группа, 2 тур 19-22 июня 2024 
Группа, 3 тур 23-26 июня 2024 
1/8 финала 29 июня – 2 июля 2024
1/4 финала 5-6 июля 2024 
1/2 финала 9-10 июля 2024 
Финал 14 июля 2024 

Матчи Евро-2024 примут десять стадионов по всей Германии:

  • Берлин, "Олимпиаштадион"
  • Мюнхен, "Альянц Арена"
  • Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
  • Штутгарт, "Мерседес Бенц Арена"
  • Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"
  • Гельзенкирхен, "Фелтинс Арена"
  • Гамбург, "Фолькспаркштадион"
  • Дюссельдорф, "Меркур Шпильарена"
  • Кельн, "Райн Энерги Штадион"
  • Лейпциг, "Ред Булл Арена"

На турнире сыграют 24 сборные: Германия, чемпионы и вице-чемпионы квалификационных групп (20 команд) и три победителя плей-офф Они будут разделены на шесть групп по 4 команды, сыграющие между собой в один круг

В 1/8 финала попадут по две топ-команды квартетов, а также четыре лучшие сборные из шести, которые окажутся на третьем месте. Финал пройдет 14 июля в Берлине.

Интересно знать Сборная Германии планирует провести товарищеский матч против Украины: когда и где предстоит игра

Прогноз букмекеров

Эксперты не верят в выход Украины на Евро-2024 именно из-за квалификации. На это событие выставлен коэффициент 9,00, в то время как проход Англии оценивается в 1,90, а в Италии – в 2,20. Впрочем, еще будет шанс на путевку благодаря плей-офф.

Что касается фаворитов Евро-2024, то букмекеры дают больше шансов Германии. На страну-хозяйку можно поставить за 6,00. Ее основными конкурентами считаются Франция и Англия. В свою очередь на Украину выставлен коэффициент 80,00 (18-й показатель).

Главные фавориты Евро-2024:

  • Германия – 6,00
  • Франция – 7,50
  • Англия – 8,00
  • Испания – 8,50
  • Италия 10,00
  • Нидерланды – 12,00
  • Бельгия – 13,00
  • Португалия – 13,00
  • Дания – 17,00
  • Хорватия 25,00
Автор: Анатолій Дерека