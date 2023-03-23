Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

Отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2023 года. 53 сборные разыграют 23 путевки на континентальный турнир, который пройдет следующим летом в Германии.

В четверг, 23 марта, начинается квалификация на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Участие в нем примут 53 национальные сборные Старого света.

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В их числе будет и сборная Украины, которая сыграет в сложной группе. Свой путь "сине-желтые" начнут в воскресенье, 26 марта. Тем временем 24 канал предлагает ознакомиться с основными аспектами квалификации Евро-2024.

Формат квалификации

Из 55 членов УЕФА участие в квалификации примут 53 команды. Автоматически на Евро попала страна-хозяйка Германия. В свою очередь Россию не допустили к международным соревнованиям из-за развязывания войны в Украине.

Все участники отбора распределились по десяти группам. В семи из них будет играть по 5 команд, в трех – по 6. На чемпионат Европы гарантировано через квалификацию пройдут 20 команд, а именно победители и вице-чемпионы групп.