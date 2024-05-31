Футбольные голоса Украины: кто будет комментировать матчи Евро-2024

31 мая 2024, 13:29
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Источник:

ua.tribuna

В СМИ попал список комментаторов, которых Megogo планирует привлечь к работе на играх чемпионата Европы. Кроме того, транслятор планирует большие и мини-студии перед и после каждого матча.

Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В турнире примут участие 24 команды, среди которых будет и сборная Украины.

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Голоса Евро-2024

Официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине является онлайн-сервис Megogo. Накануне соревнования стали известны комментаторы, которых платформа привлечет к работе на матчах чемпионата Европы.

Перечень комментаторов Евро-2024 на Megogo:

  • Роберто Моралес
  • Виталий Волочай
  • Роман Бебех
  • Владимир Зверов
  • Владимир Кобельков
  • Владислав Шалота
  • Сергей Лукьяненко
  • Вадим Шевякин
  • Виталий Кравченко
  • Павел Посохов
  • Глеб Скрипченко
  • Александр Новак
  • Виталий Похвала
  • Виталий Зверов
  • Егор Старков

В сетке вещания также будут большие студии с экспертами и ведущими, а также мини-студии с участием комментаторов матча. Ведущими больших студий будут Артем Панченко, Александра Кучеренко, Владимир Кобельков и Сергей Пейчев.

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Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля этого года в Германии. Украина попала в группу E, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии. Расписание матчей для команды Сергея Реброва следующее:

  • 17 июня, 16:00. Румыния – Украина
  • 21 июня, 16:00. Словакия – Украина
  • 26 июня, 18:00. Украина – Бельгия
Автор: Анатолій Дерека