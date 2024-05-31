Футбольные голоса Украины: кто будет комментировать матчи Евро-2024
Источник:ua.tribuna
В СМИ попал список комментаторов, которых Megogo планирует привлечь к работе на играх чемпионата Европы. Кроме того, транслятор планирует большие и мини-студии перед и после каждого матча.
Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В турнире примут участие 24 команды, среди которых будет и сборная Украины.
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Голоса Евро-2024
Официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине является онлайн-сервис Megogo. Накануне соревнования стали известны комментаторы, которых платформа привлечет к работе на матчах чемпионата Европы.
Перечень комментаторов Евро-2024 на Megogo:
- Роберто Моралес
- Виталий Волочай
- Роман Бебех
- Владимир Зверов
- Владимир Кобельков
- Владислав Шалота
- Сергей Лукьяненко
- Вадим Шевякин
- Виталий Кравченко
- Павел Посохов
- Глеб Скрипченко
- Александр Новак
- Виталий Похвала
- Виталий Зверов
- Егор Старков
В сетке вещания также будут большие студии с экспертами и ведущими, а также мини-студии с участием комментаторов матча. Ведущими больших студий будут Артем Панченко, Александра Кучеренко, Владимир Кобельков и Сергей Пейчев.
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Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля этого года в Германии. Украина попала в группу E, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии. Расписание матчей для команды Сергея Реброва следующее:
- 17 июня, 16:00. Румыния – Украина
- 21 июня, 16:00. Словакия – Украина
- 26 июня, 18:00. Украина – Бельгия