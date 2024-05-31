Футбольные голоса Украины: кто будет комментировать матчи Евро-2024

В СМИ попал список комментаторов, которых Megogo планирует привлечь к работе на играх чемпионата Европы. Кроме того, транслятор планирует большие и мини-студии перед и после каждого матча.

Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В турнире примут участие 24 команды, среди которых будет и сборная Украины.

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Голоса Евро-2024

Официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине является онлайн-сервис Megogo. Накануне соревнования стали известны комментаторы, которых платформа привлечет к работе на матчах чемпионата Европы.

Перечень комментаторов Евро-2024 на Megogo:

Роберто Моралес

Виталий Волочай

Роман Бебех

Владимир Зверов

Владимир Кобельков

Владислав Шалота

Сергей Лукьяненко

Вадим Шевякин

Виталий Кравченко

Павел Посохов

Глеб Скрипченко

Александр Новак

Виталий Похвала

Виталий Зверов

Егор Старков

В сетке вещания также будут большие студии с экспертами и ведущими, а также мини-студии с участием комментаторов матча. Ведущими больших студий будут Артем Панченко, Александра Кучеренко, Владимир Кобельков и Сергей Пейчев.

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Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля этого года в Германии. Украина попала в группу E, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии. Расписание матчей для команды Сергея Реброва следующее: