Полный состав корзин на Евро-2024: когда жеребьевка и где будет Украина при условии прохода

Команда Сергея Реброва еще сохраняет шансы сразиться за одну из трех последних путевок на чемпионат Европы в Германии. Уже в начале декабря станут известны группы и потенциальные соперники Украины.

Групповая стадия квалификации Евро-2024 подошла к концу. Во всех десяти отборочных группах отыграны все матчи и определены обладатели прямых путевок, пишет 24 канал.

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Состав корзин

Сейчас известны уже 21 из 24 команд-участниц турнира. К двум десяткам победителей групп присоединилась и сборная Германии, которая на правах хозяйки турнира автоматически прошла.

Тем временем сформировались корзины на жеребьевку самого чемпионата Европы. Немцы оказались в первом, другие команды были распределены согласно показателям в квалификации.

ПЕРВАЯ КОРЗИНА : Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия. ВТОРАЯ КОРЗИНА : Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия.

: Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия. ТРЕТЬЯ КОРЗИНА : Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия.

: Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия. ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Сербия, Италия, Швейцария + три победителя плей-офф.

Жеребьевка состоится 2 декабря в германском Гамбурге. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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У Украины еще есть шансы

Стоит отметить, что три команды в последней корзине определятся только в марте следующего года. Пока же в жеребьевке будут участвовать шарики с надписью "Путь А", "Путь В" и "Путь С".

На эти три путевки будут претендовать 12 сборных, в том числе и Украина. Команды разобьются на три Пути в соответствии с рейтингом Лиги наций и жеребьевкой, которая пройдет 23 ноября.

Внутри каждого из Пути пройдут полуфиналы и финал за выход на Евро. Матчи пройдут 21 и 26 марта следующего года. Состав этих квартетов выглядит так: