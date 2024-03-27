Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отчиталась о мерах безопасности на чемпионате Европы. Турнир состоится на фоне полномасштабной агрессии России против Украины, которая длится третий год.

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Границы Германии на замке

УЕФА не допустила к отбору Евро-2024 сборную страны-агрессора. Также не будут присутствовать российские болельщики, которые стали персонами нон грата в Европе. Однако не исключено, что будут осуществляться различные провокации в отношении делегации сборной Украины и болельщиков.

Впрочем, в Германии готовы к такому развитию событий. Об этом заявила Нэнси Фезер.

"Меры безопасности – на высоком уровне и тесно скоординированы между федеральными властями, землями и странами-участницами. Мы сделаем все для защиты украинской команды и ее болельщиков. Мы продолжаем сосредоточенно проводить подготовку. В фокусе нашего внимания широкий спектр мероприятий: от защиты от хулиганов и исламистов до обеспечения кибербезопасности", – рассказала министр внутренних дел Германии.

Кроме того, во время Евро-2024 Германия усилит контроль на своих границах, чтобы не допустить проникновения экстремистов и преступников.

Во время турнира мы введем временный контроль на всех немецких границах, чтобы иметь возможность предотвратить въезд готовых к насилию преступников,

– заявила Фрезер.

Украине гарантирована поддержка

Наконец министр поздравила сборную Украины с выходом на Евро-2024, назвав его символическим и знаковым.

"Украина является частью Европы. Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы защищаем в Германии 1,1 миллиона людей, которые сбежали от кровопролитной агрессивной войны Путина. Вместе с украинками и украинцами мы будем болеть за их национальную команду", – сказала Нэнси Фрезер.

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