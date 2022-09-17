Министр внутренних дел ФРГ требует не допустить россию к Евро-2024, которое пройдет в Германии

Нэнси Везер считает, что сборным россии и беларуси не место на турнире цивилизованных стран из-за их разжигания войны в Украине. Именно ее Родина примет следующий чемпионат Европы.

Жеребьевка квалификации футбольного Евро-2024 запланирована уже на 9 октября. Сам турнир пройдет в Германии, попавшей на него автоматически.

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Среди участников отбора числятся все 54 ассоциации УЕФА (кроме Германии). Есть среди них и россия, которую цивилизованный мир всеми возможными способами изолирует от себя из-за войны против Украины.

Вопрос допуска страны-оккупанта будет решаться 20 августа на заседании Исполкома УЕФА. Впрочем, министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала организацию не допустить россия и беларусь к турниру.

Не только россия, которая ведет агрессивную войну и нарушает международное право, но и беларусь, как ключевого поклонника российского руководства, нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров. Футбол должен исполнить свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против этой формы нарушения прав человека. Все ответственные должны быть лишены какой-либо возможности участвовать в спорте, влиять или представлять себя каким-либо иным образом,

– заявила Нэнси.

Напомним, что российские клубы и сборные дисквалифицировали по всем официальным соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА еще в марте этого года. Также команды из россии не допустили и к новому сезону еврокубков и Лиги наций.

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Украина может попасть во вторую корзину при жеребьевке квалификации. Для этого команде Александра Петракова нужно выиграть группу в Лиге наций. Сам Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024г.