Жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024 заплановане вже на 9 жовтня. Сам турнір пройде в Німеччині, яка потрапила на нього автоматично.

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Наразі серед учасників відбору числяться всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). Є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.

Питання допуску країни-окупанта буде вирішуватись 20 серпня на засіданні Виконкому УЄФА. Втім міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала організацію не допустити росію та білорусь до турніру.

Не тільки росію, яка веде агресивну війну і порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів. Футбол повинен виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини. Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином,

– заявила Ненсі.

Нагадаємо, що російські клуби та збірні дискваліфікували з усіх офіційних змагань під егідою ФІФА та УЄФА ще в березні цього року. Також команди з рф не допустили і до нового сезону єврокубків та Ліги націй.

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Україна може потрапити у другий кошик при жеребкуванні кваліфікації. Для цього команді Олександра Петракова треба виграти групу в Лізі націй. Сам Євро пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року.