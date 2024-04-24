Наплевали на все запреты: в Беларуси будут транслировать Евро-2024 по футболу без разрешения УЕФА

Уже 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы-2024 по футболу. На нем выступят 24 национальные команды.

Беларуси нет в списке европейских стран, которые получили разрешение от УЕФА на трансляцию матчей Евро-2024. Однако в стране приняли решение обойти лицензию. Сообщил Национальный правовой портал Беларуси, информирует 24 Канал.

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Беларусь будет транслировать Евро-2024 "в обход" лицензии УЕФА

Страна планирует организовать пиратскую трансляцию матчей чемпионата Европы-2024 по футболу.

Министерство информации Беларуси обновило перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности можно использовать без их согласия. Ранее в списке была только ФИФА, но теперь туда добавили и УЕФА. Согласно этому постановлению, на территории Беларуси "разрешаются" трансляции матчей Евро-2024 без согласия УЕФА.

Ранее аналогичные действия Беларусь осуществила и к трансляциям чемпионата мира-2024 по пляжному футболу.

Хоть у Беларуси и не было разрешения на трансляции, зато права на показ матчей чемпионата Европы-2024 по футболу есть у российского Матч ТВ. Однако сборная России не была допущена к участию в турнире. В то же время Беларусь допустили к квалификации.

Напомним, что ранее определили украинских трансляторов Евро-2024. В Украине матчи будут показывать Megogo и Общественное Вещание.