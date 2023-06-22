Футбольные эстеты будут в экстазе: видео невероятного гола пяткой француза на Евро-2023

Арно Калимуэндо поразил своей пластичностью во время первого гола итальянцам на молодежном чемпионате Европы. Это помогло Франции стартовать с победы.

В Румынии и Грузии проходит молодежный чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире принимают 16 сборных U21, в том числе и команда Украины, пишет 24 канал.

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Центральной игрой четверга был матч фаворитов турнира Франции и Италии, оказавшихся в одной группе. Уже в середине первого тайма "Ле Бле" открыли счет и этот гол должен стать одним из самых красивых на турнире.

После прострела Калулу с фланга нападающий Ренна Арно Калимуэндо сумел пробить пяткой между ног итальянцу. который его опекал. Мяч залетел в ворота от дальней штанги.

Видео гола Калимуэндо:

Перед перерывом Италия сравняла счет, но три очка все же достались французам. В середине второго тайма Барколя провел победный гол.

Таким образом, Франция вместе со Швейцарией выходят в лидеры группы D. Именно они являются потенциальными соперниками Украины в 1/4 финала, если "сине-желтые" преодолеют группу.

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Напомним, что подопечные Руслана Ротаня удачно стартовали на Евро-2023, победив прямого конкурента за выход в плей-офф Хорватию (2:0). Фаворитом нашего квартета является Испания, уничтожившая Румынию со счетом 3:0.

. 21-летний Арно Калимуэндо является питомцем ПСЖ, за который сыграл всего 5 матчей. В 2020-2022 годах нападающий показал себя в Лансе (21 гол за два сезона), а прошлым летом был выкуплен Ренном. В новом клубе Арно забил 7 голов в 37 играх.