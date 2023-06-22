В Румунії та Грузії проходить молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі беруть 16 збірних U21, в тому числі і команда України, пише 24 канал.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Центральною грою четверга був матч фаворитів турніру Франції та Італії, які опинились в одній групі. Вже в середині першого тайму "Ле Бле" відкрили рахунок і цей гол має стати одним з найкрасивіших на турнірі.

Після прострілу Калулу з флангу нападник Ренна Арно Калімуендо спромігся пробити п'ятою між ніг італійцю. який його опікав. М'яч залетів у ворота від дальньої стійки.

ВІдео голу Калімуендо:

Перед перервою Італія зрівняла рахунок, але три очки все ж дістались французам. В середині другого тайму Барколя провів переможний гол.

Таким чином Франція разом зі Швейцарією виходять в лідери групи D. Саме вони є потенційними суперниками України в 1/4 фіналу, якщо "синьо-жовті" подолають групу.

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Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня вдало стартували на Євро-2023, перемігши прямого конкурента за вихід в плей-офф Хорватію (2:0). Фаворитом нашого квартету є Іспанія, яка знищила Румунію з рахунком 3:0.

Довідка. 21-річний Арно Калімуендо є вихованцем ПСЖ, за який зіграв всього 5 матчів. У 2020-2022 роках нападник показав себе у Лансі (21 гол за два сезони), а минулого літа був викуплений Ренном. У новому клубі Арно забив 7 голів у 37-ми іграх.