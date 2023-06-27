Украина и Испания подходят к очной встрече при равном количестве очков. Обе команды выиграли два первых матча и не пропускали голов в свои ворота. Однако испанцы опережают украинцев, ведь имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов - 4:0 против 3:0 у украинцев.

Подробнее Битва против фаворита: Украине нужно побеждать Испанию на молодежном Евро-2023

Поэтому украинцам, чтобы занять первое место в группе, нужно обязательно побеждать испанцев. Наших соперников вполне устроит и ничья, чтобы сохранить лидерство в группе.

Украина и Испания гарантировали себе место в плей-офф. В четвертьфинале Евро-2023 команды сыграют против двух лучших сборных из группы D. Первое место в этом квартете, скорее всего, займет сборная Франции. За еще одну путевку соревнуются Италия, Швейцария и Норвегия.

Если Украина победит Испанию, то свой матч четвертьфинала проведет против команды, занявшей второе место в группе D. И этот матч состоится в субботу, 1 июля. Если украинцы не смогут победить испанцев, то сыграют против победителя группы D в воскресенье, 2 июля.

Матч Украина – Испания 27 июня начнется в 21.45.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспільне Спорт. Поэтому матч Украина – Испания вживую покажут на местных телеканалах Суспільного, а также на Youtube-канале Суспільне Спорт. Также будет доступна трансляция на Радіо Промінь.

Видеотрансляция матча Украина – Испания на Евро-2023 будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Трансляция будет доступна за 30 минут до начала матча.