Молодіжна збірна України продовжує виступи на Євро U21. Команда Руслана Ротаня виграла перші дві зустрічі у Хорватії та Румунії та гарантувала собі вихід у плей-офф, пише 24 канал.

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Тепер же "синьо-жовті" б'ються з Іспанією за перше місце і Україну влаштовує лише перемога. Коуч виставив дублюючий склад, але це не завадило нашій команді вийти вперед у першому таймі.

Перед перервою Назаренко зміг прорватися по флангу та навісити у центр. Там захисники впустили В'юнника, який головою впритул пробив Агірресабалу. Таким чином, на перерву "синьо-жовті" пішли за мінімальної переваги.

Відео голу В'юнника:

Нагадаємо, що Іспанія є головним фаворитом всього Євро. Вихід України у півфінал, швидше за все, гарантуватиме команді Ротаня путівку на Олімпійські ігри-2024.