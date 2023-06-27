Сборная Украины провела третий матч в группе молодежного Евро-2023. Команда Ротаня стартовала с побед над Хорватией и Румынией, что гарантировало выход в 1/4 финала, пишет 24 канал.

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Во встрече против Испании "сине-желтые" сражались за первое место в группе. Сборную Украины устраивала только победа, которую команда чуть не одержала даже дублирующим составом.

Перед перерывом Украину вперед вывел Вьюник, но в начале второго тайма Испания сравняла благодаря автоголу Желизка. "Фурия Роха" контролировала игру и почти не давала шансов Украине выйти вперед.

Впрочем, свой момент нашел появившийся на замену Даниил Сикан. Нападающий Шахтера получил мяч после заброса от Сироты и ошибки от защитника соперника. Даниил сбил кипер испанцев и Судаков уверенно реализовал приговор.

Видео гола Судакова:

Впрочем, за минуту до конца основного времени Абель Руис сравнял счет и вытащил Испанию на первое место. Украина же в четвертьфинале сыграет против первого места в группе D, где играют Франция, Италия, Швейцария и Норвегия.