Збірна України провела третій матч у групі молодіжного Євро-2023. Команда Ротаня стартувала з перемог над Хорватією та Румунією, що гарантувало вихід в 1/4 фіналу, пише 24 канал.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

У зустрічі проти Іспанії "синьо-жовті" билися за перше місце в групі. Збірну України влаштовувала лише перемога, яку команда ледь не здобула навіть дублюючим складом.

Перед перервою Україну вперед вивів В'юнник, але на початку другого тайму Іспанія зрівняла завдяки автоголу Желізка. "Фурія роха" контролювала гру і майже не давала шансів Україні вийти вперед.

Втім свій момент знайшов Данило Сікан, який з'явився на заміну. Нападник Шахтаря отримав м'яч після закидання від Сироти та помилки від оборонця суперника. Данила збив кіпер іспанців і Судаков впевнено реалізував вирок.

Відео голу Судакова:

Втім за хвилину до кінця основного часу Абель Руїс зрівняв рахунок та витащив Іспанію на перше місце. Україна ж у чвертьфіналі зіграє проти першого місця групи D, де грають Франція, Італія, Швейцарія та Норвегія.