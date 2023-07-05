В ожидании Украины: Англия вышла в финал молодежного Евро, снова не заметив соперника

Команда Ли Карсли продолжает не пропускать на чемпионате Европы U21. Англичане во второй раз за турнир одолели Израиль и оказались в шаге от трофея.

Израиль U21 – Англия U21 0:3

Голы: Гиббс-Уайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90.

На проходящем в Румынии и Грузии молодежном чемпионате Европы-2023 определился один из финалистов. В первом полуфинале главный фаворит турнира Англия противостояла сенсационному Израилю. 24 канал.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

"Звезды Давида" неожиданно завоевали путевку на Олимпийские игры. Команда оставила в группе позади Чехию и Германию, а в четвертьфинале обыграли Грузию по пенальти.

Англия же идет на протяжении Евро без каких-либо проблем – три победы по 2:0 в группе и минимальный успех в четвертьфинале с Португалией. В одном из матчей квартета "три льва" одолели, в том числе, Израиль.

Фавориты не заметили израильтян

В этот раз родоначальники тоже были явными фаворитами, что и подтвердили на поле. Англия могла открывать счет уже на 17-й минуте, но Гиббс-Вайт не смог переиграть Царфати с пенальти.

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Впрочем, еще до перерыва Морган исправился, открыв счет с паса Палмера. Завершили британцы дело в середине второго тайма. На этот раз уже сам Коул отличился после ассиста Смита-Роу.

Израиль немного прижал англичан в концовке, но забить третьего смогли фавориты усилием. Таким образом, Англия выходит в финал Евро U21 и может сыграть там с Украиной. Команда Руслана Ротаня будет играть в полуфинале против Испании.

. Матч Испания – Украина пройдет 5 июля в Бухаресте. Прямая трансляция состоится на региональных каналах Суспільного, ютуб-канале Суспільне Спорт, а также на сайте 24 канала. Начало – в 22:00 по киевскому времени.