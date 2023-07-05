Ізраїль U21 – Англія U21 0:3

Голи: Гіббс-Вайт, 42, Палмер, 63, Арчер, 90.

На молодіжному чемпіонаті Європи-2023, що проходить в Румунії та Грузії, визначився один із фіналістів. У першому півфіналі головний фаворит турніру Англія протистояла сенсаційному Ізраїлю, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

"Зірки Давида" несподівано завоювали путівку на Олімпійські ігри. Команда залишила у групі позаду Чехію та Німеччину, а у чвертьфіналі переграли Грузію по пенальті.

Англія ж іде протягом Євро без якихось проблем – три перемоги по 2:0 в групі та мінімальний успіх у чвертьфіналі з Португалією. В одному із матчів квартету "три леви" здолали, в тому числі, Ізраїль.

Фаворити не помітили ізраїльтян

Цього разу родоначальники також були явними фаворитами, що і підтвердили на полі. Англія могла відкривати рахунок вже на 17 хвилині, але Гіббс-Вайт не зміг переграти Царфаті з пенальті.

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Втім ще до перерви Морган виправився, відкривши рахунок з пасу Палмера. Довершили британці справу в середині другого тайму. Цього разу вже сам Коул відзначився після асисту Сміта-Роу.

Ізраїль трохи притис англійців в кінцівці, але забити третій змогли фаворити зусиллям. Таким чином Англія виходить у фінал Євро U21 і може зіграти там з Україною. Команда Руслана Ротаня гратиме у півфіналі проти Іспанії.

Довідка. Матч Іспанія – Україна пройде 5 липня у Бухаресті. Пряма трансляція відбудеться на регіональних каналах Суспільного, ютуб-каналі Суспільне Спорт, а також на сайті 24 каналу. Початок – о 22:00 за київським часом.