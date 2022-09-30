Определился состав корзин на молодежное Евро-2023: где Украина и кто потенциальные соперники

Подопечные Руслана Ротаня впервые за 12 лет квалифицировались на чемпионат Европы U-21. Украина гарантированно получат несколько топовых оппонентов.

Молодежная сборная Украины триумфально завершила отбор на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня прошла словаков в плей-офф квалификации и в третий раз вышла на чемпионат Европы.

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Всего на чемпионате Европы сыграет 16 команд, которые разделятся на четыре группы. Наша команда попала в последнюю корзину при жеребьевке. Состав следующий:

: Испания, Португалия, Германия, Франция.: Нидерланды, Англия, Италия, Румыния.: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия.: Украина, Норвегия, Израиль, Грузия.

Жеребьевка назначена на 18 октября. Сам турнир пройдет в Румынии и Грузии следующим летом (21 июня – 8 июля).

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К слову, три лучшие команды-участницы отправятся на Олимпийские Игры, которые в 2024 году состоятся в Париже. Также точно туда поедет французская молодежка, являющаяся хозяином турнира.

. Украина раньше дважды выступала на Евро U-21. В 2006 году "сине-желтые" завоевали серебро, тогда как в 2011-м не вышли из группы.