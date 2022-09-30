Молодіжна збірна України тріумфально завершила відбір на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня пройшла словаків у плей-офф кваліфікації та втретє вийшла на чемпіонат Європи.

До теми Молодіжна збірна України вперше за 12 років пробилася на Євро-2023, розгромивши Словаччину

Всього на чемпіонаті Європи зіграє 16 команд, які розділяться на чотири групи. Наша команда потрапила у останній кошик при жеребкуванні. Склад наступний:

ПЕРШИЙ: Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція.

ДРУГИЙ: Нідерланди, Англія, Італія, Румунія.

ТРЕТІЙ: Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія.

ЧЕТВЕРТИЙ: Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія.

Жеребкування призначене на 18 жовтня. Сам турнір пройде в Румунії та Грузії наступного літа (21 червня – 8 липня).

Читайте також Україна вийшла на молодіжне Євро: коли турнір, хто суперники, як потрапити на Олімпійські Ігри

До слова, три найкращі команди-учасниці відправляться на Олімпійські Ігри, які у 2024 році відбудуться в Парижі. Також точно туди поїде французька молодіжка, яка є господарем турніру.

Довідка. Україна раніше двічі виступала на Євро U-21. У 2006 році "синьо-жовті" здобули срібло, тоді як у 2011-му не вийшли з групи.