Молодіжна збірна України тріумфально завершила відбір на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня пройшла словаків у плей-офф кваліфікації та втретє вийшла на чемпіонат Європи.
До теми Молодіжна збірна України вперше за 12 років пробилася на Євро-2023, розгромивши Словаччину
Всього на чемпіонаті Європи зіграє 16 команд, які розділяться на чотири групи. Наша команда потрапила у останній кошик при жеребкуванні. Склад наступний:
Жеребкування призначене на 18 жовтня. Сам турнір пройде в Румунії та Грузії наступного літа (21 червня – 8 липня).
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До слова, три найкращі команди-учасниці відправляться на Олімпійські Ігри, які у 2024 році відбудуться в Парижі. Також точно туди поїде французька молодіжка, яка є господарем турніру.