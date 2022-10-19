Жереб склався для української команди доволі складно. Підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Іспанії, Хорватії та однієї з господарок турніру Румунії.

До теми Збірна України U-21 зіграє проти господарки Євро-2023: усі суперники "синьо-жовтих"

Ротань: Не буде просто й нашим суперникам

Головний тренер "синьо-жовтих" підбив підсумки жеребкування. Ротань зауважив, що у фінальній стадії Євро немає слабких команд, тому у кожному матчі буде дуже складно.

Я впевнений, що не буде просто й нашим суперникам. Відзначу, що цей турнір дещо особливий. Давно такого не було, щоб на форум пробилися всі найсильніші за рейтингом команди,

– сказав наставник.

Керманич збірної України зробив короткий опис усіх трьох опонентів його команди у груповому раунді чемпіонату Європи-2023.

Характеристика майбутніх суперників

Іспанія буде однією з команд, яка принесе нашій збірній багато проблем на футбольному полі. Це дуже сильний опонент, який взагалі не потребує рекомендації. Чимало футболістів молодіжки доєднуються до головної команди Іспанії.

"Ми бачили матчі цієї збірної, коли готувалися до стикових поєдинків зі словаками, адже ці команди боролися в одній групі. Взагалі іспанці – гранди на рівні молодіжних збірних, завжди дістаються півфіналів, п'ять разів брали золото", – додав колишній футболіст збірної України.

Щодо Румунії, то статус співгосподарки говорить сам за себе. Україна вже зустрічалась із цим суперником у попередньому відборі. Ротань запевнив, що збірна добре знає усі сильні сторони майбутнього опонента.

А от щодо Хорватії, то наставник збірної України виділив їх школу, яка готує висококласних футболістів. Хорвати до останнього боролись проти Норвегії за лідерство у групі, а в плей-офф вибили непоступливу Данію.

Ротань назвав ціль своїх підопічних, яку поставили перед груповим раундом молодіжного Євро-2023.

Стратегічно зустріч з Іспанією в останньому турі має непоганий вигляд. Проте ми все одно зустрінемося з кожною командою в групі. У кожному матчі за перемогу отримуєш три очки, за нічию – одне. І якщо ми хочемо пройти далі, щонайменше вийти з групи, нам у кожному поєдинку потрібно досягати максимуму,

– відповів тренер "синьо-жовтих".

Календар матчів збірної України U-21 на Євро-2023

21 червня. Україна – Хорватія 19:00

24 червня. Румунія – Україна 19:00

27 червня. Іспанія – Україна 21:45

Зверніть увагу! Чемпіонат Європи-2023 U-21 відбуватиметься з 21-го червня по 8-ме липня.