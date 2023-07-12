Украинские футболисты резко выросли в цене после Евро-2023: Судаков в топ-5 среди всех игроков

Довольно удачное выступление молодежной сборной Украины по футболу на чемпионате Европы 2023 года не осталось без внимания экспертов. Некоторые украинские футболисты после турнира довольно сильно прибавили в цене.

Молодежная сборная Украины на Евро-2023 смогла выйти в полуфинал. Это гарантировало команде попадание на Олимпиаду-2024. А украинские футболисты привлекли внимание топовых клубов. Правда этим командам нужно будет теперь заплатить гораздо больше.

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Портал Transfermarkt обновил цены на выступавших на Евро-2023 футболистов. В целом изменения претерпели цены на 40 футболистов, которые теперь оцениваются значительно дороже. Больше всего прибавил в стоимости вратарь сборной Англии Джеймс Траффорд. Он на турнире не пропустил ни одного гола. И именно он в конце финала отразил удар с пенальти и добивания, что и принесло Англии победу на турнире. Его цена сразу после этого выросла на 12,5 миллиона евро, и теперь вратарь оценивается в 15 миллионов евро.

Всего в первой десятке девять игроков, представляющих участников финала – сборные Англии и Испании. Единственное исключение – украинец Георгий Судаков. Цена на него после турнира выросла на 4 миллиона евро. Благодаря этому он попал в топ-5 игроков, наиболее выросших в цене. Оценивают украинского полузащитника сейчас в 15 миллионов евро.

Вырос в цене и Артем Бондаренко. Он "прибавил" 2 миллиона евро, и теперь оценивается в 10 миллионов евро. Дмитрий Крыськив с 1,8 миллиона евро подорожал до 2,5 миллиона евро. Выросла цена и на Алексея Кащука – с 1 миллиона евро до 1,8 миллиона евро. 500 тысяч евро прибавил в цене Максим Таловеров – защитник теперь оценен в 1,5 миллиона евро.

Что касается Алексея Сыча, то цена на него выросла с 600 тысяч евро до 900 тысяч евро. А Богдан Вьюник с 350 тысяч евро вырос до 500 тысяч евро.

Цены на остальных игроков молодежной сборной Украины после Евро-2023 не изменились. Самым дорогим игроком в команде продолжает оставаться Михаил Мудрик, который оценен в 50 миллионов евро. Далее следует вратарь Анатолий Трубин с "ценником" в 22 миллиона евро.