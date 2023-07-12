Молодіжна збірна України на Євро-2023 зуміла вийти у півфінал. Це гарантувало команді потрапляння на Олімпіаду-2024. А українські футболісти привернули до себе увагу топових клубів. Правда цим командам треба буде тепер заплатити значно більше.

Водночас Крім фіналу нічого не бачили: УЄФА здивували символічною збірною Євро-2023, де феєрили українці

Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які виступали на Євро-2023. Загалом змін зазнали ціни на 40 футболістів, які тепер оцінюються значно дорожче. Найбільше додав у вартості воротар збірної Англії Джеймс Траффорд. Він на турнірі не пропустив жодного голу. І саме він наприкінці фіналу відбив удар з пенальті та добивання, що і принесло Англії перемогу на турнірі. Його ціна одразу після цього зросла на 12,5 мільйонів євро, і тепер воротар оцінюється в 15 мільйонів євро.

Загалом в першій десятці дев’ять гравців, які представляють учасників фіналу – збірні Англії та Іспанії. Єдине виключення – українець Георгій Судаков. Ціна на нього після турніру зросла на 4 мільйони євро. Завдяки цьому він потрапив у топ-5 гравців, які найбільше зросли в ціні. Оцінюють українського півзахисника тепер в 15 мільйонів євро.

Зріс в ціні й Артем Бондаренко. Він "додав" 2 мільйони євро, і тепер оцінюється в 10 мільйонів євро. Дмитро Криськів з 1,8 мільйона євро подорожчав до 2,5 мільйона євро. Зросла ціна і на Олексія Кащука – з 1 мільйона євро до 1,8 мільйона євро. 500 тисяч євро додав в ціні Максим Таловєров – захисник тепер оцінений в 1,5 мільйона євро.

Щодо Олексія Сича, то ціна на нього зросла з 600 тисяч євро до 900 тисяч євро. А Богдан В’юнник з 350 тисяч євро зріс до 500 тисяч євро.

Ціни на решту гравців молодіжної збірної України після Євро-2023 не змінилися. Найдорожчим гравцем в команді й надалі залишається Михайло Мудрик, який оцінений в 50 мільйонів євро. Далі йде воротар Анатолій Трубін з "цінником" у 22 мільйони євро.